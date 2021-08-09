16-дневные соревнования завершились торжествами, которые на стадионе видели только чиновники Международного олимпийского комитета во главе с председателем Томасом Бахом, представители организаторов и другие лично приглашенные лица. Рядовые болельщики не могли посетить церемонию на стадионе, который вмещает 68 тысяч человек.



Несмотря на участие в Играх около 50 тысяч человек, организаторы смогли предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции среди участников Олимпиады и других людей, связанных с главным спортивным событием четырехлетия.



В неофициальном медальном зачете достижения последнего дня позволили команде Соединенных Штатов опередить олимпийцев Китая. Последняя, 339-я золотая медаль Олимпиады едет в Сербию, мужская сборная которой в финале соревнований по водному поло одолела сопротивление греческой команды.







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