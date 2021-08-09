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Самые яркие фотографии церемонии закрытия Олимпиады в Токио (фотогалерея)

16-дневные соревнования завершились торжествами, которые на стадионе видели только чиновники Международного олимпийского комитета во главе с председателем Томасом Бахом, представители организаторов и другие лично приглашенные лица. Рядовые болельщики не могли посетить церемонию на стадионе, который вмещает 68 тысяч человек.

Несмотря на участие в Играх около 50 тысяч человек, организаторы смогли предотвратить массовое распространение коронавирусной инфекции среди участников Олимпиады и других людей, связанных с главным спортивным событием четырехлетия.

В неофициальном медальном зачете достижения последнего дня позволили команде Соединенных Штатов опередить олимпийцев Китая. Последняя, 339-я золотая медаль Олимпиады едет в Сербию, мужская сборная которой в финале соревнований по водному поло одолела сопротивление греческой команды.


Олимпийский огонь во время церемонии закрытия Игр в Токио-2020 на Олимпийском стадионе, 8 августа 2021
1 Олимпийский огонь во время церемонии закрытия Игр в Токио-2020 на Олимпийском стадионе, 8 августа 2021
Фейерверки над Олимпийским стадионом во время церемонии закрытия Игр 2020 года в Токио, 8 августа 2021
2 Фейерверки над Олимпийским стадионом во время церемонии закрытия Игр 2020 года в Токио, 8 августа 2021
Световое шоу на стадионе во время церемонии закрытия
3 Световое шоу на стадионе во время церемонии закрытия
Исполнители поют гимн Японии во время поднятия олимпийского стяга и флага Японии на церемонии закрытия Олимпиады в Токио-2020 на Олимпийском стадионе, 8 августа 2021
4 Исполнители поют гимн Японии во время поднятия олимпийского стяга и флага Японии на церемонии закрытия Олимпиады в Токио-2020 на Олимпийском стадионе, 8 августа 2021

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