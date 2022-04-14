В VIP-вагоне в военный Киев: как иностранные лидеры посещают Украину

После того, как Россия 24 февраля вторглась в Украину, в том числе и применяя авиацию, иностранные лидеры, желающие посетить Киев, вынуждены ехать на поезде. Для этого используют вагон-салон, сделанный в 2014 году для доставки VIP-туристов в Крым.



Вагон успели использовать всего несколько раз до того, как Россия захватила полуостров. В январе 2022 года перед началом полномасштабной войны корреспонденты Радио Свобода смогли посмотреть изнутри этот вагон.

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