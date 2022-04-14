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В VIP-вагоне в военный Киев: как иностранные лидеры посещают Украину

После того, как Россия 24 февраля вторглась в Украину, в том числе и применяя авиацию, иностранные лидеры, желающие посетить Киев, вынуждены ехать на поезде. Для этого используют вагон-салон, сделанный в 2014 году для доставки VIP-туристов в Крым.

Вагон успели использовать всего несколько раз до того, как Россия захватила полуостров. В январе 2022 года перед началом полномасштабной войны корреспонденты Радио Свобода смогли посмотреть изнутри этот вагон.
Киев. Вагон-салон &laquo;Укрзализныци&raquo;, до 2014 года ходивший в Крым. Проводница вагона Антонина Баскакова показывает вагон-ресторан. Также в этой части вагона есть большой видеомонитор
1 Киев. Вагон-салон «Укрзализныци», до 2014 года ходивший в Крым.

Проводница вагона Антонина Баскакова показывает вагон-ресторан. Также в этой части вагона есть большой видеомонитор
Рядом со столовой есть мягкое купе, в котором могут разместиться четыре человека. Баскакова говорит, что в этом купе часто спят охранники или няни &nbsp;
2 Рядом со столовой есть мягкое купе, в котором могут разместиться четыре человека. Баскакова говорит, что в этом купе часто спят охранники или няни
 
Это спальня для двух человек с двуспальной кроватью размера &laquo;king-size&raquo;. Рядом со спальней &ndash; большая ванная комната с туалетом и душем. В спальне также есть халаты, тапочки и чистые полотенца
3 Это спальня для двух человек с двуспальной кроватью размера «king-size». Рядом со спальней – большая ванная комната с туалетом и душем. В спальне также есть халаты, тапочки и чистые полотенца
Этот вагон-салон успел побывать в Крыму два-три раза до окончательного прекращения железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом. К аннексии Крыма Россией весной 2014 вагон-салон был прицеплен к раскладным поездам Киев-Симферополь и Киев-Севастополь
4 Этот вагон-салон успел побывать в Крыму два-три раза до окончательного прекращения железнодорожного сообщения между материковой Украиной и Крымом.

К аннексии Крыма Россией весной 2014 вагон-салон был прицеплен к раскладным поездам Киев-Симферополь и Киев-Севастополь

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