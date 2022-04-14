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Смертоносные «отходы» войны в Украине: как их утилизируют

Украинские военные (и одна собака), рискуя жизнью, убирают с поля боя оставленные там взрывные предметы. Между тем, российское вторжение в Украину вступает в новую фазу.
Украинские саперы несут неразорванный снаряд от уничтоженного танка возле села Мотыжин к западу от Киева, 10 апреля 2022 года
1 Украинские саперы несут неразорванный снаряд от уничтоженного танка возле села Мотыжин к западу от Киева, 10 апреля 2022 года
Сапер осторожно извлекает бомбу из кассетного боеприпаса в Мотыжине, 10 апреля 2022 года. Кассетные бомбы &mdash; это контейнеры, наполненные десятками таких бомб, предназначенных для разбрасывания на большой территории и взрыва при попадании. Более 100 стран подписали договор о запрещении их использования. Ни Украина, ни Россия договор не подписали​ &nbsp;
2 Сапер осторожно извлекает бомбу из кассетного боеприпаса в Мотыжине, 10 апреля 2022 года.

Кассетные бомбы — это контейнеры, наполненные десятками таких бомб, предназначенных для разбрасывания на большой территории и взрыва при попадании. Более 100 стран подписали договор о запрещении их использования. Ни Украина, ни Россия договор не подписали​

 
Сапер несет один из нескольких неразорванных снарядов, обнаруженных вблизи Мотыжина 10 апреля 2022 года. Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Украины предупредило мирных жителей о &laquo;многих&raquo; потенциально смертельных взрывчатых веществах, которые остаются в районах, недавно освобожденных от российской оккупации
3 Сапер несет один из нескольких неразорванных снарядов, обнаруженных вблизи Мотыжина 10 апреля 2022 года.

Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Украины предупредило мирных жителей о «многих» потенциально смертельных взрывчатых веществах, которые остаются в районах, недавно освобожденных от российской оккупации
Снаряды у захваченного российского танка в окрестностях Киева 5 апреля 2022 года. Украинская власть призвала мирных жителей не разводить огонь и предостерегать детей, чтобы не приближались, не брали в руки и ни в коем случае не разбирали незнакомые им предметы или те, которые похожи на снаряды и мины
4 Снаряды у захваченного российского танка в окрестностях Киева 5 апреля 2022 года.

Украинская власть призвала мирных жителей не разводить огонь и предостерегать детей, чтобы не приближались, не брали в руки и ни в коем случае не разбирали незнакомые им предметы или те, которые похожи на снаряды и мины

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