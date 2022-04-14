Смертоносные «отходы» войны в Украине: как их утилизируют

4 Снаряды у захваченного российского танка в окрестностях Киева 5 апреля 2022 года.



Украинская власть призвала мирных жителей не разводить огонь и предостерегать детей, чтобы не приближались, не брали в руки и ни в коем случае не разбирали незнакомые им предметы или те, которые похожи на снаряды и мины