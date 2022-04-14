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Смертоносные «отходы» войны в Украине: как их утилизируют
57 минут назад
Украинские военные (и одна собака), рискуя жизнью, убирают с поля боя оставленные там взрывные предметы. Между тем, российское вторжение в Украину вступает в новую фазу.
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Украинские саперы несут неразорванный снаряд от уничтоженного танка возле села Мотыжин к западу от Киева, 10 апреля 2022 года
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Сапер осторожно извлекает бомбу из кассетного боеприпаса в Мотыжине, 10 апреля 2022 года.
Кассетные бомбы — это контейнеры, наполненные десятками таких бомб, предназначенных для разбрасывания на большой территории и взрыва при попадании. Более 100 стран подписали договор о запрещении их использования. Ни Украина, ни Россия договор не подписали
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Сапер несет один из нескольких неразорванных снарядов, обнаруженных вблизи Мотыжина 10 апреля 2022 года.
Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям Украины предупредило мирных жителей о «многих» потенциально смертельных взрывчатых веществах, которые остаются в районах, недавно освобожденных от российской оккупации
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Снаряды у захваченного российского танка в окрестностях Киева 5 апреля 2022 года.
Украинская власть призвала мирных жителей не разводить огонь и предостерегать детей, чтобы не приближались, не брали в руки и ни в коем случае не разбирали незнакомые им предметы или те, которые похожи на снаряды и мины
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Смертоносные «отходы» войны в Украине: как их утилизируют
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