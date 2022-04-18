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Мариуполь изнутри и ситуация на восточном фронте

Новые фотографии показывают боевые действия и уничтожение российской армией гражданских объектов на Востоке Украины. Россия перегруппировывает и концентрирует силы нового наступления на Донбассе.
Бронемашина русских войск двигается по разрушенной улице в Мариуполе, 12 апреля 2022 года. На заднем плане виден металлургический завод &laquo;Азовсталь&raquo;, который в полном окружении уже полтора месяца удерживают украинские военные
1 Бронемашина русских войск двигается по разрушенной улице в Мариуполе, 12 апреля 2022 года.

На заднем плане виден металлургический завод «Азовсталь», который в полном окружении уже полтора месяца удерживают украинские военные
Под селом Барвинково на одном из блокпостов подвесили чучело, на котором табличка со словом, которым называют в Украине президента России Путина. 12 апреля 2022 года
2 Под селом Барвинково на одном из блокпостов подвесили чучело, на котором табличка со словом, которым называют в Украине президента России Путина. 12 апреля 2022 года
Сотрудники МЧС Украины извлекают тело женщины после российского артиллерийского обстрела жилого дома в Харькове. 13 апреля 2022 года
3 Сотрудники МЧС Украины извлекают тело женщины после российского артиллерийского обстрела жилого дома в Харькове. 13 апреля 2022 года
Украинский военный у остатков российской ракеты под Барвинковым, 11 апреля 2022 года
4 Украинский военный у остатков российской ракеты под Барвинковым, 11 апреля 2022 года

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