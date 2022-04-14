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Фото
Мариуполь изнутри и ситуация с обеих сторон восточного фронта
42 минут назад
Новые фотографии показывают боевые действия и уничтожение российской армией гражданских объектов на Востоке Украины. Россия перегруппировывает и концентрирует силы нового наступления на Донбассе.
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Бронемашина русских войск двигается по разрушенной улице в Мариуполе, 12 апреля 2022 года.
На заднем плане виден металлургический завод «Азовсталь», который в полном окружении уже полтора месяца удерживают украинские военные
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Под селом Барвинково на одном из блокпостов подвесили чучело, на котором табличка со словом, которым называют в Украине президента России Путина. 12 апреля 2022 года
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Сотрудники МЧС Украины извлекают тело женщины после российского артиллерийского обстрела жилого дома в Харькове. 13 апреля 2022 года
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Поддерживаемые Россией боевики группировок «ЛДНР» обстреливают украинские войска в Донецкой области из ракетных комплексов «Град». 11 апреля 2022 года
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Мариуполь изнутри и ситуация с обеих сторон восточного фронта
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