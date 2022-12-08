Поселок Благодатное Херсонской области находился в оккупации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 ноября ВСУ освободили населенный пункт почти одновременно с Херсоном. За период оккупации оно неоднократно подвергалось обстрелам. Один из жителей Благодатного рассказал «Новостям Приазовья», что чудом остался жив после попадания мины в его дом. Мужчина вовремя решил встать с любимого дивана и пройти в другую комнату. Почти в тот момент в окно залетела мина, попала в печку, развалила ее и вывалила стену, поделился своей историей местный житель. Он отметил, что подобных историй в поселке множество.