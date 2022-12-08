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Снаряды в домах. Разбитое Благодатное в Херсонской области

За период оккупации поселок неоднократно подвергался обстрелам

Поселок Благодатное Херсонской области находился в оккупации с начала полномасштабного вторжения России в Украину. 11 ноября ВСУ освободили населенный пункт почти одновременно с Херсоном. За период оккупации оно неоднократно подвергалось обстрелам. Один из жителей Благодатного рассказал «Новостям Приазовья», что чудом остался жив после попадания мины в его дом. Мужчина вовремя решил встать с любимого дивана и пройти в другую комнату. Почти в тот момент в окно залетела мина, попала в печку, развалила ее и вывалила стену, поделился своей историей местный житель. Он отметил, что подобных историй в поселке множество.

Дом после обстрела поселка российскими военными, рассказывают местные жители
1 Дом после обстрела поселка российскими военными, рассказывают местные жители
Один из дворов в Благодатном &ndash; в центре на заборе надпись &laquo;Украина&raquo;
2 Один из дворов в Благодатном – в центре на заборе надпись «Украина»
Дом после российских обстрелов, рассказывают здесь. Ракета прилетела прямо под фундамент, но стена устояла
3 Дом после российских обстрелов, рассказывают здесь. Ракета прилетела прямо под фундамент, но стена устояла
Надпись на воротах на русском языке &laquo;Здесь живут люди&raquo;. Таким образом жители показывали российским военным, что дом не пуст
4 Надпись на воротах на русском языке «Здесь живут люди». Таким образом жители показывали российским военным, что дом не пуст

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