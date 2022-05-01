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«Вы не знаете, что будет завтра»: под прикрытием в оккупированном Россией украинском Херсоне

Херсон – единственная украинская провинциальная столица, которая 2 марта пала во время вторжения России на территорию ее западного соседа. Стратегически важный украинский город с портом на Черном море и реке Днепр. Кто контролирует Херсон, тот контролирует его водные ресурсы, а также сухопутный проход в Крым.

Ранее в этом месяце корреспондентка Радио Свобода Виктория Рощина тайно ездила в город и близлежащие населенные пункты, чтобы поговорить с людьми, живущими в условиях российской оккупации, и обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются. Для их же безопасности личности тех, с кем она разговаривала, не раскрываются.

Российский военнослужащий у одного из оккупированных сел под Херсоном. &laquo;Мы из Донецка. Как вы относитесь к 9 мая?&raquo; &mdash; спросил один солдат корреспондентку Радио Свобода на блокпосту, имея в виду дату, когда Россия отмечает День Победы над нацистской Германией. После проверки документов сотрудники блокпостов часто просят сигареты
1 Российский военнослужащий у одного из оккупированных сел под Херсоном.

«Мы из Донецка. Как вы относитесь к 9 мая?» — спросил один солдат корреспондентку Радио Свобода на блокпосту, имея в виду дату, когда Россия отмечает День Победы над нацистской Германией. После проверки документов сотрудники блокпостов часто просят сигареты
Российский блокпост в оккупированной Херсонской области в апреле 2022 года. Дорога на Херсон почти пуста. По пути можно встретить сломанную технику, разграбленные заправки и воронки от снарядов. Поля и леса, которыми всегда славилась Херсонщина, теперь &laquo;засеяны&raquo; российской военной техникой. &laquo;Люди сеяли и планировали урожай. И что теперь?&raquo;&nbsp;&ndash; сказал корреспондентке Радио Свобода один местный водитель
2 Российский блокпост в оккупированной Херсонской области в апреле 2022 года.

Дорога на Херсон почти пуста. По пути можно встретить сломанную технику, разграбленные заправки и воронки от снарядов. Поля и леса, которыми всегда славилась Херсонщина, теперь «засеяны» российской военной техникой.

«Люди сеяли и планировали урожай. И что теперь?» – сказал корреспондентке Радио Свобода один местный водитель
Российский БТР возле одного из сел в оккупированной Херсонской области. &laquo;Из Крыма прибывает много машин. Каждую ночь мы слышим их движение&raquo;,&nbsp;&ndash; рассказал один из местных жителей. &laquo;Когда наши войска начнут контратаку, будет жарко&raquo;
3 Российский БТР возле одного из сел в оккупированной Херсонской области.

«Из Крыма прибывает много машин. Каждую ночь мы слышим их движение», – рассказал один из местных жителей. «Когда наши войска начнут контратаку, будет жарко»
Оккупационные российские войска поднимают советское знамя победы с изображением серпа и молота в парке Славы в центре Херсона. Это копия флага, поднятого над берлинским Рейхстагом, он является официальным символом победы СССР над нацистской Германией
4 Оккупационные российские войска поднимают советское знамя победы с изображением серпа и молота в парке Славы в центре Херсона. Это копия флага, поднятого над берлинским Рейхстагом, он является официальным символом победы СССР над нацистской Германией

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