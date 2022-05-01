Херсон – единственная украинская провинциальная столица, которая 2 марта пала во время вторжения России на территорию ее западного соседа. Стратегически важный украинский город с портом на Черном море и реке Днепр. Кто контролирует Херсон, тот контролирует его водные ресурсы, а также сухопутный проход в Крым.

Ранее в этом месяце корреспондентка Радио Свобода Виктория Рощина тайно ездила в город и близлежащие населенные пункты, чтобы поговорить с людьми, живущими в условиях российской оккупации, и обсудить проблемы, с которыми они сталкиваются. Для их же безопасности личности тех, с кем она разговаривала, не раскрываются.