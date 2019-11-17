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Фото

Как студенческие протесты в Праге 30 лет назад переросли в «бархатную революцию» – в фотографиях

В 1989 году, всего через восемь дней после падения Берлинской стены, власти Чехословакии жестоко подавили мирный студенческий протест против коммунизма в Праге. Это событие только добавило сил протестному движению, и через несколько дней сотни тысяч человек вышли на улицы.

К концу месяца Коммунистическая партия согласилась провести свободные выборы. В декабре 1989 года Федеральное собрание избрало президентом писателя-диссидента Вацлава Гавела. Так в стране начались демократические изменения
В январе 1989 года стали зарождаться протесты. На этом фото полиция жестко задерживает демонстрантов в 20-ю годовщину самоподжога студента Яна Палаха. Его самоубийство было протестом против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году
1 В январе 1989 года стали зарождаться протесты. На этом фото полиция жестко задерживает демонстрантов в 20-ю годовщину самоподжога студента Яна Палаха. Его самоубийство было протестом против советского вторжения в Чехословакию в 1968 году
Полицейские бегут за протестующими, которые собрались в годовщину советского вторжения в Чехословакию 21 августа 1968 года
2 Полицейские бегут за протестующими, которые собрались в годовщину советского вторжения в Чехословакию 21 августа 1968 года
Демонстранты на Вацлавской площади в Праге требуют свободы и демократии. Фото сделано 28 октября 1989 года, в годовщину основания Чехословакии в 1918 году
3 Демонстранты на Вацлавской площади в Праге требуют свободы и демократии. Фото сделано 28 октября 1989 года, в годовщину основания Чехословакии в 1918 году
Переломный момент настал 17 ноября 1989 года &ndash; тогда состоялся самый многочисленный протест за 20 лет. Тысячи студентов мирно прошли по центру города, пока их не остановил кордон полиции на Национальной улице
4 Переломный момент настал 17 ноября 1989 года – тогда состоялся самый многочисленный протест за 20 лет. Тысячи студентов мирно прошли по центру города, пока их не остановил кордон полиции на Национальной улице

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