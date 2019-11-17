Как студенческие протесты в Праге 30 лет назад переросли в «бархатную революцию» – в фотографиях

В 1989 году, всего через восемь дней после падения Берлинской стены, власти Чехословакии жестоко подавили мирный студенческий протест против коммунизма в Праге. Это событие только добавило сил протестному движению, и через несколько дней сотни тысяч человек вышли на улицы.



К концу месяца Коммунистическая партия согласилась провести свободные выборы. В декабре 1989 года Федеральное собрание избрало президентом писателя-диссидента Вацлава Гавела. Так в стране начались демократические изменения

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