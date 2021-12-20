Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Фото

Из диссидентов в президенты. 10 лет назад умер Вацлав Гавел

10 лет назад умер Вацлав Гавел, чешский драматург, участник диссидентского движения, политзаключенный, первый президент Чехословакии после «бархатной революции» 1989 года.

10 лет назад после тяжелой болезни скончался Вацлав Гавел, чешский драматург, участник диссидентского движения, политзаключенный. После «бархатной революции» 1989 года Гавел был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 год был президентом Чешской Республики.

Вацлав Гавел, очень много сделавший для становления демократии в своей стране и других странах бывшего коммунистического блока, хорошо сознавал хрупкость демократического общества. «Естественная невыгода демократии — то, что людям, которые верят в нее, она сильно связывает руки, и в то же время тем, кто не относится к ней серьезно, позволяет почти всё», — говорил он.

Двое друзей Вацлава Гавела — фотографы Богдан Голомичек и Томки Немец — запечатлели моменты его жизненного пути.
38-летний Вацлав Гавел на даче в поселке Градечек в Северной Чехии
1 38-летний Вацлав Гавел на даче в поселке Градечек в Северной Чехии
Гавел с первой женой Ольгой в деревне Градечек, 1974 год. Ольга умерла в 1996 году. Она была активной участницей диссидентского движения и подписала &laquo;Хартию-77&raquo;
2 Гавел с первой женой Ольгой в деревне Градечек, 1974 год. Ольга умерла в 1996 году. Она была активной участницей диссидентского движения и подписала «Хартию-77»
Ольга и Вацлав Гавелы с друзьями Яном и Карлой Тржиска, лето 1975-го
3 Ольга и Вацлав Гавелы с друзьями Яном и Карлой Тржиска, лето 1975-го
Фотография, сделанная во время долгих ночных разговоров в Градечке в 1975 году&nbsp;
4 Фотография, сделанная во время долгих ночных разговоров в Градечке в 1975 году 

Загрузить еще

Back to top
XS
SM
MD
LG