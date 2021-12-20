Из диссидентов в президенты. 10 лет назад умер Вацлав Гавел

10 лет назад после тяжелой болезни скончался Вацлав Гавел, чешский драматург, участник диссидентского движения, политзаключенный. После «бархатной революции» 1989 года Гавел был избран президентом Чехословакии, а с 1993 по 2003 год был президентом Чешской Республики.



Вацлав Гавел, очень много сделавший для становления демократии в своей стране и других странах бывшего коммунистического блока, хорошо сознавал хрупкость демократического общества. «Естественная невыгода демократии — то, что людям, которые верят в нее, она сильно связывает руки, и в то же время тем, кто не относится к ней серьезно, позволяет почти всё», — говорил он.



Двое друзей Вацлава Гавела — фотографы Богдан Голомичек и Томки Немец — запечатлели моменты его жизненного пути.



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