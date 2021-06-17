COVID–вакцинация по странам мира: темпы и охват

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 июня, в мире в целом было сделано более 2,31 млрд инъекций вакцин против Covid-19 (всех типов). Исходя из текущей численности населения Земли, арифметически это означает вакцинацию, как минимум, каждого третьего жителя планеты.
Однако, судя по данным британского проекта Our World in Data, две трети (67%) всех зарегистрированных к середине июня в мире случаев Covid-вакцинации (как минимум, одна доза вакцины) приходится на Топ-5 стран. А три четверти всех случаев – на Топ-10 стран (Россия – 13-ая в этом перечне на данный момент, между Индонезией и Канадой).
Используя данные этого проекта, мы сравнили не только текущие уровни вакцинации (то есть относительно численности населения) в большинстве стран мира, но и сами ее темпы в последние месяцы почти в 50 странах, входящих как в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так в “большую двадцатку” (G20).
Однако, судя по данным британского проекта Our World in Data, две трети (67%) всех зарегистрированных к середине июня в мире случаев Covid-вакцинации (как минимум, одна доза вакцины) приходится на Топ-5 стран. А три четверти всех случаев – на Топ-10 стран (Россия – 13-ая в этом перечне на данный момент, между Индонезией и Канадой).
Используя данные этого проекта, мы сравнили не только текущие уровни вакцинации (то есть относительно численности населения) в большинстве стран мира, но и сами ее темпы в последние месяцы почти в 50 странах, входящих как в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так в “большую двадцатку” (G20).
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