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COVID–вакцинация по странам мира: темпы и охват

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 15 июня, в мире в целом было сделано более 2,31 млрд инъекций вакцин против Covid-19 (всех типов). Исходя из текущей численности населения Земли, арифметически это означает вакцинацию, как минимум, каждого третьего жителя планеты.

Однако, судя по данным британского проекта Our World in Data, две трети (67%) всех зарегистрированных к середине июня в мире случаев Covid-вакцинации (как минимум, одна доза вакцины) приходится на Топ-5 стран. А три четверти всех случаев – на Топ-10 стран (Россия – 13-ая в этом перечне на данный момент, между Индонезией и Канадой).

Используя данные этого проекта, мы сравнили не только текущие уровни вакцинации (то есть относительно численности населения) в большинстве стран мира, но и сами ее темпы в последние месяцы почти в 50 странах, входящих как в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), так в “большую двадцатку” (G20).
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В целом по данным на 15 июня, 58% всех случаев Covid-вакцинирования в мире приходилось на долю стран Азии, в том числе только на две из них - Китай и Индию, вместе взятых, &ndash; 48%. Совокупная доля стран Европы составила 17%, стран Северной Америки &ndash; 16%.
1 В целом по данным на 15 июня, 58% всех случаев Covid-вакцинирования в мире приходилось на долю стран Азии, в том числе только на две из них - Китай и Индию, вместе взятых, – 48%. Совокупная доля стран Европы составила 17%, стран Северной Америки – 16%.
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В целом по данным на 15 июня, 58% всех случаев Covid-вакцинирования в мире приходилось на долю стран Азии, в том числе только на две из них - Китай и Индию, вместе взятых, – 48%. Совокупная доля стран Европы составила 17%, стран Северной Америки – 16%.
Стран мира, в которых к середине июня были вакцинированы (не менее одной дозы) более 70% населения &ndash; не более десяти (все &ndash; небольшие государства). Уровни вакцинации от 60% до 70% населения зарегистрированы уже в 15 странах, треть которых входят в ОЭСР. И еще в 11 странах мира вакцинированы 50-60% населения.
2 Стран мира, в которых к середине июня были вакцинированы (не менее одной дозы) более 70% населения – не более десяти (все – небольшие государства). Уровни вакцинации от 60% до 70% населения зарегистрированы уже в 15 странах, треть которых входят в ОЭСР. И еще в 11 странах мира вакцинированы 50-60% населения.
Темпы расширения охвата населения Covid-вакцинацией в большинстве стран ОЭСР или G20 резко ускорились в апреле-мае. Однако и до сих пор они сильно разнятся не только по группам этих стран, но и в пределах соответствующих регионов мира.
3 Темпы расширения охвата населения Covid-вакцинацией в большинстве стран ОЭСР или G20 резко ускорились в апреле-мае. Однако и до сих пор они сильно разнятся не только по группам этих стран, но и в пределах соответствующих регионов мира.
Лишь в одной из почти 50 стран, входящих в ОЭСР или G20, полной Covid-вакцинацией уже охвачены 60% населения. Еще в 5-ти из этих стран текущий уровень полной вакцинации составляет от 40% до 50%. И в 20 странах &ndash; от 20% до 30%.
4 Лишь в одной из почти 50 стран, входящих в ОЭСР или G20, полной Covid-вакцинацией уже охвачены 60% населения. Еще в 5-ти из этих стран текущий уровень полной вакцинации составляет от 40% до 50%. И в 20 странах – от 20% до 30%.
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