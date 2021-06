COVID–вакцинация по странам мира: темпы и охват

This image contains sensitive content which some people may find offensive or disturbing. Click to reveal

1 В целом по данным на 15 июня, 58% всех случаев Covid-вакцинирования в мире приходилось на долю стран Азии, в том числе только на две из них - Китай и Индию, вместе взятых, – 48%. Совокупная доля стран Европы составила 17%, стран Северной Америки – 16%.