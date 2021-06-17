COVID–вакцинация по странам мира: темпы и охват

2 Стран мира, в которых к середине июня были вакцинированы (не менее одной дозы) более 70% населения – не более десяти (все – небольшие государства). Уровни вакцинации от 60% до 70% населения зарегистрированы уже в 15 странах, треть которых входят в ОЭСР. И еще в 11 странах мира вакцинированы 50-60% населения.