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Как дроны и роботы помогают бороться с коронавирусом в мире

Роботы безопасно дезинфицируют, информируют общественность и помогают общаться с родными во время карантина. А как они это делают – смотрите в фоторепортаже из разных стран мира.
В Сингапуре четвероногий робот-пес по имени Спот проходит тестирование в парке. Его задача &ndash; напоминать прохожим о безопасной дистанции во время карантина, вызванного вспышкой коронавирусной болезни
1 В Сингапуре четвероногий робот-пес по имени Спот проходит тестирование в парке. Его задача – напоминать прохожим о безопасной дистанции во время карантина, вызванного вспышкой коронавирусной болезни
Медицинские работники прогуливаются с роботом-полицейским в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия ограничений на поездки
2 Медицинские работники прогуливаются с роботом-полицейским в международном аэропорту Ухань Тяньхэ после снятия ограничений на поездки
Умный стерилизационный робот (ISR), производимый компанией TMiRob в Китае. Для дезинфекции туалетов после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в аэропорту Гонконга он использует ультрафиолетовое излучение
3 Умный стерилизационный робот (ISR), производимый компанией TMiRob в Китае. Для дезинфекции туалетов после вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в аэропорту Гонконга он использует ультрафиолетовое излучение
Робот, розроблений стартапом Asimov Robotics, тримає лоток із масками для обличчя та дезінфікуючим засобом. Кочі, Індія
4 Робот, розроблений стартапом Asimov Robotics, тримає лоток із масками для обличчя та дезінфікуючим засобом. Кочі, Індія

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