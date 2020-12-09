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Новогодние праздники во время пандемии COVID-19

Новогодние праздники во время коронавируса: социально-отдаленные празднования и защитные маски для всех – люди во всем мире готовятся к Рождеству и Новому году во время пандемии COVID-19.
Каток в Киеве от украинской кондитерской компании, площадью 2 тысячи квадратных метров, с праздничной елкой посередине
1 Каток в Киеве от украинской кондитерской компании, площадью 2 тысячи квадратных метров, с праздничной елкой посередине
В Центре украинской культуры и искусства в Киеве открылась выставка &laquo;Праздник новогодней игрушки&raquo;. Коллекция состоит из старинных рождественских и новогодних украшений различных исторических периодов
2 В Центре украинской культуры и искусства в Киеве открылась выставка «Праздник новогодней игрушки». Коллекция состоит из старинных рождественских и новогодних украшений различных исторических периодов
Также представлены елочные украшения и рождественская атрибутика от украинских мастеров&nbsp;
3 Также представлены елочные украшения и рождественская атрибутика от украинских мастеров 
18 декабря откроется еще одна масштабная рождественско-новогодняя локация. Она расположится на территории Дворца &laquo;Украина&raquo; в Киеве
4 18 декабря откроется еще одна масштабная рождественско-новогодняя локация. Она расположится на территории Дворца «Украина» в Киеве

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