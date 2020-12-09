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Новогодние праздники во время пандемии COVID-19
Декабрь 09, 2020
Новогодние праздники во время коронавируса: социально-отдаленные празднования и защитные маски для всех – люди во всем мире готовятся к Рождеству и Новому году во время пандемии COVID-19.
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Каток в Киеве от украинской кондитерской компании, площадью 2 тысячи квадратных метров, с праздничной елкой посередине
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В Центре украинской культуры и искусства в Киеве открылась выставка «Праздник новогодней игрушки». Коллекция состоит из старинных рождественских и новогодних украшений различных исторических периодов
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Также представлены елочные украшения и рождественская атрибутика от украинских мастеров
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18 декабря откроется еще одна масштабная рождественско-новогодняя локация. Она расположится на территории Дворца «Украина» в Киеве
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Новогодние праздники во время пандемии COVID-19
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