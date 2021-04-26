«Самое страшное – то, что было после». 35 лет аварии на ЧАЭС

Виктория Ивлева – первая журналистка, которая сфотографировала изнутри четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Ей удалось сделать это через четыре года после аварии на станции – в 1990-м. За свои фотографии она получила престижную награду World Press Photo Golden Eye.



Посмотрите эти снимки и почитайте рассказ Ивлевой о том, как ей удалось проникнуть в разрушенный энергоблок и о том, какая атмосфера царила на ЧАЭС спустя четыре года после произошедшей трагедии.

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