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Фото

«Самое страшное – то, что было после». 35 лет аварии на ЧАЭС

Виктория Ивлева – первая журналистка, которая сфотографировала изнутри четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Ей удалось сделать это через четыре года после аварии на станции – в 1990-м. За свои фотографии она получила престижную награду World Press Photo Golden Eye.

Посмотрите эти снимки и почитайте рассказ Ивлевой о том, как ей удалось проникнуть в разрушенный энергоблок и о том, какая атмосфера царила на ЧАЭС спустя четыре года после произошедшей трагедии.
Виктория Ивлева рассказывает, что смогла войти в четвертый энергоблок благодаря физикам, с которыми подружилась на станции. &laquo;Это было не по блату.&nbsp;Блат и дружба &ndash; это разные вещи. Дружба &ndash; это как раз то, что существует вопреки блату&raquo;, &ndash; говорит Ивлева
1 Виктория Ивлева рассказывает, что смогла войти в четвертый энергоблок благодаря физикам, с которыми подружилась на станции. «Это было не по блату. Блат и дружба – это разные вещи. Дружба – это как раз то, что существует вопреки блату», – говорит Ивлева
Разрушенный машинный зал четвертого энергоблока, как немое свидетельство трагедии, произошедшей здесь за 4 года до того, как было снято это фото. &laquo;Я думаю, что Чернобыль сыграл очень важную роль в судьбе Советского Союза. Эта трагедия сильно повлияла на тогдашнего советского лидера Михаила Горбачева и его отношение к Союзу&raquo;, &ndash;​ рассказывает Ивлева &nbsp;
2 Разрушенный машинный зал четвертого энергоблока, как немое свидетельство трагедии, произошедшей здесь за 4 года до того, как было снято это фото.

«Я думаю, что Чернобыль сыграл очень важную роль в судьбе Советского Союза. Эта трагедия сильно повлияла на тогдашнего советского лидера Михаила Горбачева и его отношение к Союзу», –​ рассказывает Ивлева

 
&laquo;Это было окончательное доказательство того, что природа живет по своим собственным законам, ведь облако радиации не будет останавливаться на границе&raquo;, &ndash; говорит Ивлева
3 «Это было окончательное доказательство того, что природа живет по своим собственным законам, ведь облако радиации не будет останавливаться на границе», – говорит Ивлева
Разрушенный машинный зал. Виктория Ивлева говорит, что она не почувствовала никакого страха при съемке внутри четвертого энергоблока, а только любопытство
4 Разрушенный машинный зал.

Виктория Ивлева говорит, что она не почувствовала никакого страха при съемке внутри четвертого энергоблока, а только любопытство

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