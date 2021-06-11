Чемпионат Европы по футболу Евро-2020 стартует в Риме

11 июня стартует чемпионат Европы по футболу. Евро был перенесён на год из-за пандемии коронавируса, сохранив в названии "2020". Турнир пройдет в 11 странах.

В первом матче в Риме сыграют Италия и Турция. Всего турнир продлится месяц. Финал Евро-2020 состоится 11 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Среди фаворитов турнира, по данным букмекеров, Франция, Бельгия и Португалия.

На чемпионате из-за COVID-19 действуют специальные ограничения. Города-хозяева сами решают, сколько зрителей пускать на стадион, а болельщикам нужно сдавать тесты перед матчами.