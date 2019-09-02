Внутри страха. Фоторепортаж из Беслана через 15 лет после захвата заложников

Трагедии в бесланской школе – 15 лет. Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки по случаю начала учебного года террористы захватили 1128 заложников: детей, родителей и сотрудников школы. Российские власти отказались идти на переговоры, и 3 сентября спецназ ФСБ начал штурм здания, в том числе при помощи огнеметов и танков. В результате погибли 314 заложников, среди них – 186 детей. 28 террористов были убиты. Один террорист был захвачен живым и осужден пожизненно. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев

Показать больше Show less