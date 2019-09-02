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Внутри страха. Фоторепортаж из Беслана через 15 лет после захвата заложников

Трагедии в бесланской школе – 15 лет. Утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки по случаю начала учебного года террористы захватили 1128 заложников: детей, родителей и сотрудников школы. Российские власти отказались идти на переговоры, и 3 сентября спецназ ФСБ начал штурм здания, в том числе при помощи огнеметов и танков. В результате погибли 314 заложников, среди них – 186 детей. 28 террористов были убиты. Один террорист был захвачен живым и осужден пожизненно. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев
В плену 1100 заложников провели 52 часа. Большинство из них первые два дня находились в спортзале школы. Теперь здесь &ndash; памятный мемориал
1 В плену 1100 заложников провели 52 часа. Большинство из них первые два дня находились в спортзале школы. Теперь здесь – памятный мемориал
Линейка в честь 1 сентября началась в 9 утра. Уже через несколько минут после начала во двор школы ворвались вооруженные террористы
2 Линейка в честь 1 сентября началась в 9 утра. Уже через несколько минут после начала во двор школы ворвались вооруженные террористы
Спортзал школы №1. За 15 лет бесланцы так и не решили, что делать с проектом мемориала школы. В Осетии очень долго вырабатывается единое мнение: &quot;Тех мы боимся обидеть, этих мы стесняемся. И в результате вот это все рушится&quot;, &ndash; говорит учительница Надежда Гуриева.
3 Спортзал школы №1.

За 15 лет бесланцы так и не решили, что делать с проектом мемориала школы. В Осетии очень долго вырабатывается единое мнение: "Тех мы боимся обидеть, этих мы стесняемся. И в результате вот это все рушится", – говорит учительница Надежда Гуриева.
В память о погибших детях в школу несут мягкие игрушки и бутылки с водой. Елена Ганиева, тогдашний завуч школы, рассказывает: &quot;Потом мы не реагировали на выстрелы, это было не страшно. Самое страшное &ndash; это чувство жажды. Страшнее этого быть ничего не может для человека. У меня сыну сегодня уже 24 года, до сих пор возле его кровати стоит баклажка с водой&quot;.
4 В память о погибших детях в школу несут мягкие игрушки и бутылки с водой. Елена Ганиева, тогдашний завуч школы, рассказывает: "Потом мы не реагировали на выстрелы, это было не страшно. Самое страшное – это чувство жажды. Страшнее этого быть ничего не может для человека. У меня сыну сегодня уже 24 года, до сих пор возле его кровати стоит баклажка с водой".

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