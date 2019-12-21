Четвертый с начала месяца протест против интеграции России и Беларуси прошел в Минске

4 Бывший кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев напомнил, что белорусы – потомки тех, кого называли литвинами. "Их кровь в нашей крови. Не буду агитировать вас защищать Родину, вы и так здесь собрались. Недавно один российский писатель с демократическими взглядами (Дмитрий Быков) обвинил белорусов в том, что они запуганы, деградировали в культурном и политическом смыслах. Но главное, чтобы у нас самих была самоуважение и чувство национального достоинства. Вы здесь, а значит, у вас это есть ", – заявил Некляев.