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Четвертый с начала месяца протест против интеграции России и Беларуси прошел в Минске

В Минске 21 декабря вновь протестовали против интеграции с Россией. Участники собрались на Октябрьской площади Минска и приняли резолюцию "Народная мобилизация в защиту независимости Беларуси". Акция продлилась чуть более двух часов, в ней приняли участие около 200 человек.

Это уже четвертая по счету уличная акция в Минcке против интеграции России и Беларуси. Две первые прошли 7 и 8 декабря, их приурочили к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. 20 декабря в Минске прошла третья, наиболее массовая акция протеста против интеграции с участием более 1500 человек. В это время президенты Беларуси и России встречались в Санкт-Петербурге.

Оппозиция подчеркивает, что суть интеграционных документов по-прежнему скрывается от общественности, и это не может не вызывать тревогу у белорусского народа.

Белорусская служба Радио Свобода вела репортаж с Октябрьской площади.
Митинг начался в 14.00 и проходил у Дворца Республики, на центральной площади Минска
1 Митинг начался в 14.00 и проходил у Дворца Республики, на центральной площади Минска
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На акции присутствовали сотрудники милиции в форме и в штатском. Автозаков у площади в этот раз не было, но вокруг стояли серые микроавтобусы с тонированными стеклами, отмечал корреспондент белорусской службы Радио Свобода
3 На акции присутствовали сотрудники милиции в форме и в штатском. Автозаков у площади в этот раз не было, но вокруг стояли серые микроавтобусы с тонированными стеклами, отмечал корреспондент белорусской службы Радио Свобода
Бывший кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев напомнил, что белорусы &ndash; потомки тех, кого называли литвинами. &quot;Их кровь в нашей крови. Не буду агитировать вас защищать Родину, вы и так здесь собрались. Недавно один российский писатель с демократическими взглядами (Дмитрий Быков) обвинил белорусов в том, что они запуганы, деградировали в культурном и политическом смыслах. Но главное, чтобы у нас самих была самоуважение и чувство национального достоинства. Вы здесь, а значит, у вас это есть &quot;, &ndash; заявил Некляев.
4 Бывший кандидат в президенты, поэт Владимир Некляев напомнил, что белорусы – потомки тех, кого называли литвинами. "Их кровь в нашей крови. Не буду агитировать вас защищать Родину, вы и так здесь собрались. Недавно один российский писатель с демократическими взглядами (Дмитрий Быков) обвинил белорусов в том, что они запуганы, деградировали в культурном и политическом смыслах. Но главное, чтобы у нас самих была самоуважение и чувство национального достоинства. Вы здесь, а значит, у вас это есть ", – заявил Некляев.

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