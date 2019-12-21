Четвертый с начала месяца протест против интеграции России и Беларуси прошел в Минске

В Минске 21 декабря вновь протестовали против интеграции с Россией. Участники собрались на Октябрьской площади Минска и приняли резолюцию "Народная мобилизация в защиту независимости Беларуси". Акция продлилась чуть более двух часов, в ней приняли участие около 200 человек.
Это уже четвертая по счету уличная акция в Минcке против интеграции России и Беларуси. Две первые прошли 7 и 8 декабря, их приурочили к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. 20 декабря в Минске прошла третья, наиболее массовая акция протеста против интеграции с участием более 1500 человек. В это время президенты Беларуси и России встречались в Санкт-Петербурге.
Оппозиция подчеркивает, что суть интеграционных документов по-прежнему скрывается от общественности, и это не может не вызывать тревогу у белорусского народа.
Белорусская служба Радио Свобода вела репортаж с Октябрьской площади.
Это уже четвертая по счету уличная акция в Минcке против интеграции России и Беларуси. Две первые прошли 7 и 8 декабря, их приурочили к переговорам Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 декабря в Сочи. 20 декабря в Минске прошла третья, наиболее массовая акция протеста против интеграции с участием более 1500 человек. В это время президенты Беларуси и России встречались в Санкт-Петербурге.
Оппозиция подчеркивает, что суть интеграционных документов по-прежнему скрывается от общественности, и это не может не вызывать тревогу у белорусского народа.
Белорусская служба Радио Свобода вела репортаж с Октябрьской площади.