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Стартовала Олимпиада в Пекине

В столице Китая Пекине на фоне политической напряженности в мире и продолжающейся пандемии ковида прошло открытие зимних Олимпийских игр.
Казахстанская делегация на церемонии открытия Олимпиады. Пекин, 4 февраля 2022 года
1 Казахстанская делегация на церемонии открытия Олимпиады. Пекин, 4 февраля 2022 года
Знаменосцами казахстанской сборной были шорт-трекер Абзал Ажыгалиев и фигуристка Екатерина Айдова. Пекин, 4 февраля 2022 года
2 Знаменосцами казахстанской сборной были шорт-трекер Абзал Ажыгалиев и фигуристка Екатерина Айдова. Пекин, 4 февраля 2022 года
В пекинской Олимпиаде примут участие 34 спортсмена из Казахстана. На подготовку и участие сборной, согласно официальной информации, было потрачено около 600 миллионов тенге. Пекин, 4 февраля 2022 года
3 В пекинской Олимпиаде примут участие 34 спортсмена из Казахстана. На подготовку и участие сборной, согласно официальной информации, было потрачено около 600 миллионов тенге. Пекин, 4 февраля 2022 года
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Олимпиады. Это первая поездка Токаева за границу после кровопролитных событий в Казахстане в начале января. Пекин, 4 февраля 2022 года
4 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Олимпиады. Это первая поездка Токаева за границу после кровопролитных событий в Казахстане в начале января. Пекин, 4 февраля 2022 года

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