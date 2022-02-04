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Стартовала Олимпиада в Пекине
8 минут назад
В столице Китая Пекине на фоне политической напряженности в мире и продолжающейся пандемии ковида прошло открытие зимних Олимпийских игр.
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Казахстанская делегация на церемонии открытия Олимпиады. Пекин, 4 февраля 2022 года
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Знаменосцами казахстанской сборной были шорт-трекер Абзал Ажыгалиев и фигуристка Екатерина Айдова. Пекин, 4 февраля 2022 года
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В пекинской Олимпиаде примут участие 34 спортсмена из Казахстана. На подготовку и участие сборной, согласно официальной информации, было потрачено около 600 миллионов тенге. Пекин, 4 февраля 2022 года
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии открытия Олимпиады. Это первая поездка Токаева за границу после кровопролитных событий в Казахстане в начале января. Пекин, 4 февраля 2022 года
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Стартовала Олимпиада в Пекине
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