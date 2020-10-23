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Бесплатный хлеб в Нагорном Карабахе. Пекарня в зоне конфликта
Октябрь 23, 2020
Пекарня в Степанакерте работает круглосуточно, предоставляя свежий хлеб для местных жителей, которые остались в главном городе охваченного боевыми действиями Нагорного Карабаха.
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Большая часть квартир в этом многоэтажном доме в Степанакерте пустует. В городе до этого месяца проживало около 55 тысяч человек, в основном этнических армян. 27 сентября здесь вспыхнули бои между армянами и азербайджанцами. Многие жители бежали в Армению из региона.
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Рабочие пекарни в Степанакерте готовят тесто для хлеба. Владельцы предприятия, этнические армяне, бесплатно раздают 700-граммовые буханки оставшимся в городе жителям.
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Мужчина выходит из пекарни со свежими буханками хлеба.
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Лена Гевондян, 55-летний пекарь, говорит, что с момента вспышки боев она работает по 12 часов в сутки.
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Бесплатный хлеб в Нагорном Карабахе. Пекарня в зоне конфликта
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