1 Большая часть квартир в этом многоэтажном доме в Степанакерте пустует. В городе до этого месяца проживало около 55 тысяч человек, в основном этнических армян. 27 сентября здесь вспыхнули бои между армянами и азербайджанцами. Многие жители бежали в Армению из региона.