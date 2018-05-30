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Фотографии с места убийства Аркадия Бабченко в Киеве
Май 30, 2018
29 мая выстрелами в спину в подъезде собственного дома в Киеве
был убит
оппозиционный журналист
Аркадий Бабченко
. Фоторепортаж из Днепровского района Киева Украинской службы Радио Свобода.
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Полиция охраняет вход в подъезд, где стреляли в Аркадия Бабченко.
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