Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Экономика

Армения перешла на оплату российского газа в рублях - министр

Газораспределительная станция на границе Армении

Армения перешла на платежи за российский газ в рублях, сообщил министр экономики страны Ваан Керобян. Когда именно это произошло, он не уточнил.

Глава Минэкономики Армении рассказал РБК, что ценообразование происходит в долларах, но оплата проводится в рублях. «Насколько я знаю, последние несколько платежей были именно в рублях, но по соответствующему курсу», – сказал он.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт с Ереваном «уже несколько лет позволяет платить за газ в рублях, и эта возможность используется». По контракту Армения получает газ по $165 за тысячу кубометров. «Газпром» является единственным поставщиком в Армению природного газа, который продается потребителям.

Министр экономики Армении Ваан Керобян
Министр экономики Армении Ваан Керобян

Ранее министр экономики Ваан Керобян заявлял, что покупка газа за рубли является положительным развитием для Армении. «Если мы зафиксируем цену в рублях, это будет очень большой успех, потому что у нас сейчас есть проблема, когда наши экспортеры, не имея уверенности в будущем курсе рубля, слишком неохотно оценивают свой экспорт в российских рублях. Если у нас будет фиксированная цена на газ в рублях, это позволит нам через обратные сделки давать нашим экспортерам фиксированный будущий курс рубля», – говорил министр.

В конце марта на фоне санкций, введенных против России из-за развязанной ею войны в Украине, президент РФ Владимир Путин подписал указ о продаже газа «недружественным странам» за рубли. Для того, чтобы заплатить за газ, западные страны должны будут открыть рублевые счета в «Газпромбанке».

После этого страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – отказались от природного газа из России. Председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс отметил, что заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало сигналом о необходимости резко сократить поставки из РФ, так как на них больше нельзя полагаться.

Европа получает из России более 40% природного газа. Наиболее зависима от российского газа Германия – доля топлива из РФ составляет более 50%.

Несмотря на западные санкции, Россия в апреле может получить почти 800 млрд рублей дополнительных доходов. Об этом говорят в министерстве финансов России. Причина – рост цен на топливо. Президент России Владимир Путин не видит серьезных проблем для России, если Европа массово откажется от российской нефти и газа. Он заявляет, что у страны есть план, куда деть российские энергоресурсы.

Настоящее время

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG