Правительство Армении обсуждает вариант покупки российского газа за рубли

Правительство Армении заявляет, что обсуждается вариант покупки российского газа за рубли, а не доллары США.

Официальный Ереван еще при прежней власти подчеркивал, что покупка газа в российской валюте необходима и выгодна для Армении.

Министр экономики Ваан Керобян считает покупку газа за рубли положительным развитием для Армении. «Если мы зафиксируем цену в рублях, это будет очень большой успех, потому что у нас сейчас есть проблема, когда наши экспортеры, не имея уверенности в будущем курсе рубля, слишком неохотно оценивают свой экспорт в российских рублях. Если у нас будет фиксированная цена на газ в рублях, это позволит нам через обратные сделки давать нашим экспортерам фиксированный будущий курс рубля», - сказал министр.

Вице-премьер Мгер Григорян, ведущий переговоры с Россией о цене на газ, ранее с трибуны Национального собрания заявил, что сейчас есть возможность обсудить покупку газа за рубли, хотя и добавил, что не обещает, что вопрос будет решен так, как выгодно Еревану.

«Я сейчас не могу обещать, что этот вопрос будет решен, потому что есть объективные причины. Но, тем не менее, сегодня уже, по крайней мере, в глобальном смысле этот вопрос обсуждается также в публичной сфере, и в какой-то момент, думаю, он станет гораздо более конкретным вопросом, вопросом повестки дня», - сказал он.

С момента вступления в Евразийский экономический союз в 2015 году Армения периодически поднимала вопрос о необходимости покупки российского газа за рубли, подчеркивая, что это поможет экономике Армении.

Бывший премьер-министр Армении Овик Абраамян в 2015 году предлагал осуществлять взаиморасчеты в рамках Евразийского экономического союза в рублях. Абраамян отмечал, что колебания курса рубля к доллару и драму негативно сказываются на экономике Армении.

«Мы стратегические партнеры и члены ЕАЭС. Пусть что-нибудь и им будет невыгодно, но выгодно экономике Армении», - заявил тогда экс-премьер.

Однако тогда Москва отклонила это предложение Армении.

Разговоры о покупке газа за рубли активизировались после того, как президент России, находящейся под жесткими западными санкциями, накануне заявил, что они решили продавать газ «недружественным» странам за рубли.

Эксперты считают, что этим шагом Москва пытается стабилизировать резко обесценившийся из-за санкций рубль. Российский рубль после заявления Путина в некоторой степени укрепился.

Почти 40% газа, потребляемого в Европе, продает именно Россия. Договоры со странами Европы о продаже газа заключены в долларах или евро. Международные эксперты отмечают, что Россия вряд ли сможет в одностороннем порядке изменить положения соглашений.