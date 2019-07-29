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Бамбук вместо пластика. Бизнесмен из Армении и его идея

Любовь к природе помогла предпринимателю из Армении найти новую нишу для бизнеса – элегантную альтернативу трубочкам из пластика.
Это Геворг Гаспарян &ndash; IT-специалист. Он также проводит пешеходные экскурсии по своему родному городу Капан на юге Армении.
1 Это Геворг Гаспарян – IT-специалист. Он также проводит пешеходные экскурсии по своему родному городу Капан на юге Армении.
В мае, как сообщает JAMnews, 33-летнему предпринимателю пришло в голову собрать несколько бамбуковых стеблей, мимо которых он обычно проходил во время своих вылазок в лес...
2 В мае, как сообщает JAMnews, 33-летнему предпринимателю пришло в голову собрать несколько бамбуковых стеблей, мимо которых он обычно проходил во время своих вылазок в лес...
...и превратить их в биоразлагаемую альтернативу пластиковым соломинкам.
3 ...и превратить их в биоразлагаемую альтернативу пластиковым соломинкам.
Влияние пластиковых трубочек на окружающую среду &ndash; тема для дискуссий. Некоторые группы утверждают, что они являются одним из &laquo;главных факторов загрязнения морской среды&raquo;, в то время как другие говорят, что соломинки составляют всего один процент отходов из пластика, попадающих в океан. Как бы то ни было, соломинки стали громоотводом в спорах об отходах из пластика. Американский гигант Starbucks даже пообещал к 2020 году избавиться от пластиковых трубочек во всех своих кофейнях по всему миру.
4 Влияние пластиковых трубочек на окружающую среду – тема для дискуссий. Некоторые группы утверждают, что они являются одним из «главных факторов загрязнения морской среды», в то время как другие говорят, что соломинки составляют всего один процент отходов из пластика, попадающих в океан. Как бы то ни было, соломинки стали громоотводом в спорах об отходах из пластика. Американский гигант Starbucks даже пообещал к 2020 году избавиться от пластиковых трубочек во всех своих кофейнях по всему миру.

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