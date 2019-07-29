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Бамбук вместо пластика. Бизнесмен из Армении и его идея
Июль 29, 2019
Любовь к природе помогла предпринимателю из Армении найти новую нишу для бизнеса – элегантную альтернативу трубочкам из пластика.
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Это Геворг Гаспарян – IT-специалист. Он также проводит пешеходные экскурсии по своему родному городу Капан на юге Армении.
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В мае, как сообщает
JAMnews
, 33-летнему предпринимателю пришло в голову собрать несколько бамбуковых стеблей, мимо которых он обычно проходил во время своих вылазок в лес...
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...и превратить их в биоразлагаемую альтернативу пластиковым соломинкам.
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Влияние пластиковых трубочек на окружающую среду – тема для дискуссий. Некоторые группы утверждают, что они являются одним из «главных факторов загрязнения морской среды», в то время как другие говорят, что соломинки составляют всего один процент отходов из пластика, попадающих в океан. Как бы то ни было, соломинки стали громоотводом в спорах об отходах из пластика. Американский гигант Starbucks даже
пообещал
к 2020 году избавиться от пластиковых трубочек во всех своих кофейнях по всему миру.
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Бамбук вместо пластика. Бизнесмен из Армении и его идея
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