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От имперскости к соцмодерну. Как строили и перестраивали Будапешт
Январь 10, 2021
Фотографии из венгерского архива "Фортепан" подробно показывают, как строился и перестраивался один из самых красивых городов Европы
1
Строительство крыши станции метро
Dosza Gyorgy Road
, 1893 год. Метро Будапешта
— одно из старейших в мире. Старше него только лондонская подземка
2
Церковь Матьяша, расположенная недалеко от Будайского замка, во время реконструкции. 1893 год. Здание было построено в XIV веке, но перестраивалось в конце XIX века. В ходе реконструкции фасад церкви украсили декоративными элементами: например, горгульями и узорчатой черепичной крышей
3
Рабочие на фоне шпиля
церкви Святой Екатерины Александрийской
(вверху справа), к югу от Будайского замка. 1894 год
4
Дети на горе Геллерт. На заднем фоне –
Мост Эржебет
во время реконструкции. 1900 год
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От имперскости к соцмодерну. Как строили и перестраивали Будапешт
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