От имперскости к соцмодерну. Как строили и перестраивали Будапешт

2 Церковь Матьяша, расположенная недалеко от Будайского замка, во время реконструкции. 1893 год. Здание было построено в XIV веке, но перестраивалось в конце XIX века. В ходе реконструкции фасад церкви украсили декоративными элементами: например, горгульями и узорчатой черепичной крышей