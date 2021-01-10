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От имперскости к соцмодерну. Как строили и перестраивали Будапешт

Фотографии из венгерского архива "Фортепан" подробно показывают, как строился и перестраивался один из самых красивых городов Европы
Строительство крыши станции метро Dosza Gyorgy Road, 1893 год. Метро Будапешта&nbsp;&mdash; одно из старейших в мире. Старше него только лондонская подземка
1 Строительство крыши станции метро Dosza Gyorgy Road, 1893 год. Метро Будапешта — одно из старейших в мире. Старше него только лондонская подземка
Церковь Матьяша, расположенная недалеко от Будайского замка, во время реконструкции. 1893 год. Здание было построено в XIV веке, но перестраивалось в конце XIX века. В ходе реконструкции фасад церкви украсили декоративными элементами: например, горгульями и узорчатой черепичной крышей
2 Церковь Матьяша, расположенная недалеко от Будайского замка, во время реконструкции. 1893 год. Здание было построено в XIV веке, но перестраивалось в конце XIX века. В ходе реконструкции фасад церкви украсили декоративными элементами: например, горгульями и узорчатой черепичной крышей
Рабочие на фоне шпиля церкви Святой Екатерины Александрийской (вверху справа), к югу от Будайского замка. 1894 год
3 Рабочие на фоне шпиля церкви Святой Екатерины Александрийской (вверху справа), к югу от Будайского замка. 1894 год
Дети на горе Геллерт. На заднем фоне&nbsp;&ndash;&nbsp;Мост Эржебет во время реконструкции. 1900 год
4 Дети на горе Геллерт. На заднем фоне – Мост Эржебет во время реконструкции. 1900 год

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