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Экономика

Строящийся в Ерасхе завод будет построен «неподалеку» - министр

Металлургический завод, который изначально строился в Ерасхе близ границы с Азербайджаном, будет построен «неподалеку».

Об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Проект завода в Ерасхе продолжается и находится в процессе реализации», - заявил он.

Строительство металлургического завода было фактически приостановлено несколько недель назад после обстрелов со стороны Азербайджана, который также потребовал прекращения строительства, апеллируя к экологическим нормам.

На вопрос журналиста, не означает ли это, что армянская сторона поддается на угрозы со стороны Азербайджана, Керобян ответил так: «Мы имеем дело с частными компаниями, осуществляющими инвестиции, и это они решают, что делать дальше. Учитывая географическую и региональную среду, мы стараемся быть для них максимально полезными».

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