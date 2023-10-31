Строящийся в Ерасхе завод будет построен «неподалеку» - министр

Об этом сегодня журналистам сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

«Проект завода в Ерасхе продолжается и находится в процессе реализации», - заявил он.

Строительство металлургического завода было фактически приостановлено несколько недель назад после обстрелов со стороны Азербайджана, который также потребовал прекращения строительства, апеллируя к экологическим нормам.

На вопрос журналиста, не означает ли это, что армянская сторона поддается на угрозы со стороны Азербайджана, Керобян ответил так: «Мы имеем дело с частными компаниями, осуществляющими инвестиции, и это они решают, что делать дальше. Учитывая географическую и региональную среду, мы стараемся быть для них максимально полезными».