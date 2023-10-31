США поддерживают усилия правительства Армении по оказанию помощи перемещенным лицам – посол

«Тесно сотрудничая с гуманитарными организациями, мы поддерживаем усилия правительства Армении по оказанию помощи перемещенным лицам и беженцам в нахождении жилья и адаптации в Армении», - говорится в сообщении посольства.

После военной операции, проведенной Азербайджаном в Нагорном Карабахе 19-20 сентября, по последним данным, в Армению выехали 100 652 жителей Нагорного Карабаха. В регионе, по разным оценкам, осталось от одного до двух десятков армян.

28 октября посол Квин также присутствовала на мероприятии, посвященном началу работы отдела Патрульной службы в Сюникской области Армении. Она подчеркнула важность реформ полиции в продвижении культуры подотчетности и прозрачности.

Посол также подтвердила поддержку США территориальной целостности Армении.

«У нас есть глубокое убеждение, что сильная, подотчетная и справедливая правоохранительная система служит основой любого государства», - заявила посол США.