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Политика

Под руководством Пашиняна правящая партия провела заседание правления

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Правящая партия «Гражданский договор» под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна вчера провела заседание правления.

Согласно сообщению, решением правления Гоар Сафарян была назначена председателем совета молодежной структуры партии «Гражданский договор», а Папин Багдасарян – секретарем.

Другие подробности заседания не сообщаются.

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