Под руководством Пашиняна правящая партия провела заседание правления

Согласно сообщению, решением правления Гоар Сафарян была назначена председателем совета молодежной структуры партии «Гражданский договор», а Папин Багдасарян – секретарем.
Другие подробности заседания не сообщаются.
Правящая партия «Гражданский договор» под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна вчера провела заседание правления.
Согласно сообщению, решением правления Гоар Сафарян была назначена председателем совета молодежной структуры партии «Гражданский договор», а Папин Багдасарян – секретарем.
Другие подробности заседания не сообщаются.