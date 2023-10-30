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Армения

Пашинян: «В наши планы входит подписание мирного договора с Азербайджаном и урегулирование отношений с Турцией»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«В наши планы входит подписание соглашения о мире и урегулировании отношений с Азербайджаном и урегулирование отношений с Турцией».

Об этом сегодня в ходе обсуждения проекта госбюджета на 2024 год в Национальном собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, подчеркнув, что в его правительстве осознают, что это будет нелегко.

По словам армянского премьер, продвижение в этом плане отвечает государственным интересам Республики Армения.

«Три основных принципа урегулирования отношений и мира с Азербайджаном согласованы, и если стороны сохранят верность этим согласованным принципам, подписание договора о мире и урегулировании отношений станет реальным», - заявил Пашинян.

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