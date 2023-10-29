Шахраманян: «Нам нужно начать заниматься вопросами, которые позволят нам закрепить возвращение наших граждан, вынужденных покинуть Арцах»

Об этом он заявил в интервью Общественному телевидению Нагорного Карабаха, которое вышло в эфир в субботу вечером.

«Это один из вопросов нашей повестки дня, и мы должны начать обсуждение, в том числе найти пути решения этого вопроса», - сказал Шахраманян.

Отвечая на вопрос, в каком статусе Нагорного Карабаха это должно происходить, Шахраманян сказал: «Речь идет о дискуссиях и переговорах. Мне кажется, что в этом вопросе, в вопросе возвращения населения заинтересованы разные политические центры: европейская, американская, российская стороны, мне кажется, что в этом заинтересован и Азербайджан, потому что есть обвинения и со стороны международного сообщества, что они способствовали насильственному перемещению населения. И по этому вопросу, мне кажется, нам следует начать переговоры».

Лидер Нагорного Карабаха представил события, которые произошли после его избрания на должность 9 сентября.

Что касается военных действий Азербайджана 19-20 сентября, сказал он: «Почти все районы подверглись интенсивным обстрелам, и было понятно, что в той ситуации нам нужно было сделать все, чтобы сопротивляться. Спустя несколько часов после начала боевых действий я понял, что мы одни против этой агрессии. Российская сторона находилась, можно сказать, в статусе наблюдателя, и мы должны были иметь возможность решать свои вопросы самостоятельно. Совместно с Армией обороны, другими силовыми структурами, а также нашим населением начались ответные военные действия, и именно благодаря этим операциям удалось начать переговоры с азербайджанской стороной, которые продолжались около 12 часов».

«Нам было ясно, что боевые действия необходимо прекратить, потому что силы были несравнимы, и чем дольше мы будем продолжать, тем больше жертв и потерь мы будем иметь. И моя цель, как президента Арцаха, заключалась в том, чтобы мы как можно быстрее прекратили боевые действия и избежали новых жертв. Мне пришлось установить прямой контакт с высокопоставленными представителями азербайджанской стороны, которые были мне знакомы, которые ранее также имели контакт с Араиком Арутюняном и были уполномочены проводить с нами соответствующую работу», - рассказал Самвел Шахраманян.

По его словам, начались переговоры о прекращении военных действий. «Также принимая во внимание, что азербайджанская сторона понесла достаточно большие потери, и то, что наши районы уже находились, можно сказать, в окружении, противник подошел к Степанакерту и находился очень близко к району под названием Кркжан [...], в такой ситуации нам не оставалось ничего другого, как пойти на определенные уступки, и я предложил им направить свои требования в письменном виде для немедленного прекращения военных действий, - отметил Шахраманян, добавив: - Первый документ нами не был принят, и мы с большой командой, в которую входил весь Совет безопасности, экс-президенты, практически все политические силы, постоянно проводили обсуждения, вносили изменения и информировали азербайджанскую сторону».

По его словам, этот первый документ можно назвать «документом капитуляции». «И в результате переговоров мы приняли документ и согласовали документ, который предусматривал полное прекращение боевых действий в 13:00 20 сентября, второй пункт предусматривал роспуск Армии обороны, вывод остатков Вооружённых сил Республики Армения, в том числе – передача тяжёлой военной техники для дальнейшей быстрой утилизации. Понятно, что для нас была неприемлема такая формулировка: «вывод остатков Вооруженных сил Республики Армения», но это было требование азербайджанской стороны, и мы, понимая, что подписываемся не под этим документом и не берем на себя никакой юридической ответственности, и в ближайшее время мы сообщили им как устно, так и письменно, что у нас нет представительств Вооруженных сил Республики Армения в Арцахе… И, как известно, третья часть планировала встречу в Евлахе 21-го числа, и должны были обсуждаться вопросы интеграции, представленные азербайджанской стороной».

«Что было сделано и какое решение было принято руководством Республики Арцах и мной, у нас была одна цель: спасти жизни народа Арцаха, спасти жизни солдат и офицеров нашей армии, что, я думаю, нам удалось сделать», - заявил Самвел Шахраманян.

Относительно своего указ от 28 сентября, по которому с 1 января 2024 года упраздняется Нагорно-Карабахская Республика, Самвел Шахраманян сказал следующее: «Второй документ, указ президента, ставший предметом большого обсуждения, стал ценой безопасного вывода населения. Также первый пункт этого документа предусматривал, что военнослужащие тоже смогут уйти безопасно, как и наше населения со своими автомобилями и имуществом.

Второй пункт предусматривал роспуск государственной системы, в результате чего Республика Арцах должна была прекратить свое существование.

Третий пункт предусматривал, что наше население после ознакомления с программой интеграции, представленной азербайджанской стороной, должно самостоятельно и добровольно принять решение: остаться, уехать или вернуться в Арцах для проживания.

Этот документ получил широкое обсуждение, и звучат обвинения в том, что президент Арцаха подписал документ, распускающий Республику Арцах. [...] Один пункт этого документа обсуждается, но наше население не знает основной причины принятия этого документа, который позволил нашему населению благополучно покинуть Арцах».

«Не углубляясь в этот документ, хочу заявить, что мы знаем силу и возможности этого документа, и у нас еще будет время обратиться к этому документу», - заверил Самвел Шахраманян.