Это нормальный рабочий процесс – замглавы МИД РА об армяно-российских отношениях

Хотя накануне Армения передала ноту протеста российскому послу, а МИД России вызвал на встречу временного поверенного в делах Армении, сегодня заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в двусторонних отношениях нет чрезвычайной ситуации. Более того, сегодня Костанян повторил заявление Пашиняна, сделанное несколько недель назад, о том, что Армения не меняет вектор внешней политики.

«Это нормальный рабочий процесс, у партнеров есть вопросы друг к другу, мы уточняем эти вопросы через дипломатов», - сказал он.

Вчера пресс-секретарь МИД России заявила, что Ереван отказывается от московской площадки армяно-азербайджанских переговоров. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, намекнул, что Ереван напрасно пытает счастья в Европе, поскольку точные карты для проведения делимитации границ хранятся в российском Генштабе.

Однако замминистра иностранных дел Армении сегодня возразил: карты были предоставлены сторонам, не уточнив, через кого именно.

«Карты, о которых идет речь, то есть карты 1974-1978 гг., эти карты есть, и с ними знакома как армянская сторона, так и азербайджанская», - сказал News.am Костанян.

Между тем, подконтрольная Кремлю газета «Известия» затронула вопрос дислоцированной сегодня в Армении российской военной базы, подчеркнув, что Армения не сможет в одностороннем порядке от нее отказаться до 2044 года. Газета отмечает, что эту информацию подтвердили в Госдуме, и ссылается на договор от 1995 года между Россией и Арменией, статья 27 которого гласит: «Если одна из Сторон заявит о своем намерении прекратить действие настоящего Договора, вопросы, связанные с ликвидацией российской военной базы, решаются Смешанной комиссией. Ликвидация российской военной базы должна быть закончена в согласованные между Сторонами сроки».

Эта тема вошла в повестку обострившихся армяно-российских отношений после интервью премьер-министра Армении газете The Wall Street Journal, в котором Пашинян раскритиковал бездействие стратегического союзника и поставил под сомнение целесообразность размещения российской военной базы в Армении. На вопрос, собирается ли Армения требовать от России вывода базы, премьер-министр Армении ответил, что такой вопрос не обсуждался.

Пресс-секретарь Кремля заявил, что Москва ожидает разъяснений от властей Армении. Пока российская сторона не сообщила, получили ли они эти разъяснения или нет.

Между тем, «Известия» поясняют: 102-я российская военная база имеет два гарнизона - в Гюмри и Ереване. После формирования Объединенной группировки войск России и Армении в 2017 году военная база числится в составе группировки вместе с частями ВС Армении. Что это означает на практике, неясно.

Численность личного состава базы - около 4 тыс. человек, база оснащена комплексами ПВО С-300, истребителями МиГ-29, вертолетами Ми-24 и Ми-8.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне подчеркнул, что положения договора могут быть пересмотрены по инициативе одной из сторон и по взаимному согласию. В разговоре с газетой эксперты заявили, что российско-армянские отношения находятся в тяжелой фазе и имеют тенденцию к ухудшению, однако ситуация не подошла к критической линии, поскольку пока есть только декларативные заявления с армянской стороны, никаких конкретных шагов Ереван не предпринимал.

Эксперт по военным вопросам Леонид Нерсисян также считает, что как минимум в ближайшем будущем российская база останется в Армении. Однако по части членства ОДКБ эксперт не столь уверен.

«В связи с базой, может быть, пока нет, но есть вещи, которые могут измениться. Мне кажется вероятным, что, например, членство в ОДКБ может быть если не прекращено, то, по крайней мере, приостановлено», - сказал он.

Кстати, на данный момент у Армении нет посла в России и ОДКБ. Представитель Армении в военном блоке был отозван в начале сентября. Об отправке нового представителя Ереван пока не заявлял.