Секретарь Совета безопасности (СБ) Армении Армен Григорян сегодня отбыл на Мальту, где Армения впервые примет участие в обсуждениях предложенной Украиной «Формулы мира». Двухдневная конференция организована по инициативе Киева, и, как сообщил Reuters главный советник президента Украины по международным отношениям Игорь Жовква, Киев рассчитывает по ее итогам зафиксировать конкретные результаты.

«Поверьте, после Мальты у нас будет много о чем объявить», - заявил ранее газете Kyiv Post высокопоставленный украинский чиновник, добавив, что украинская сторона требует создания специального трибунала для суда над властями России.

Кроме того, по словам Жовквы, на конференции будут обсуждаться 10 пунктов предложенной президентом Владимиром Зеленским «Формулы мира», которые Киев выдвинул в качестве предварительного условия окончания войны и установления мира. Президент Украины впервые опубликовал их в ноябре прошлого года во время встречи «Большой двадцатки»: ядерная и радиационная безопасность, освобождение всех пленных и перемещенных лиц, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение насилия.

«Это те пути, которые каждый из вас может поддержать, став соавтором мира», - сказал он.

Для обсуждения этой повестки, по словам украинских чиновников, на Мальту отправились делегаты из десятков стран.

«Мы проделали огромную работу по расширению списка участников, - сказал Reuters советник президента Украины. - В первой, копенгагенской дискуссии приняли участие 15 стран. В Джидде - 43, сейчас, на момент нашего разговора, мы все еще продолжаем получать подтверждения, но могу сказать, что у нас будут участники из 70 стран».

По словам высокопоставленного украинского чиновника, в преддверии конференции глава администрации Зеленского периодически встречался с аккредитованными в Украине послами около 80 стран и обсуждал, что можно сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности.

Официальные источники не указывают, послы каких стран участвовали в этих встречах, однако Жовква подчеркнул, что Киев надеется, что страны, впервые участвующие в дискуссиях на Мальте, присоединятся к коллективному давлению на Россию - страну-агрессора, и выступят гарантами формулы мира, предложенной Киевом. При этом, до этого момента, за день до начала конференции, Киев не публикует список стран-участниц.

«В чем причина такой секретности, особенно в вопросе новичков?» - спросил корреспондент Kyiv Post.

«Извините, но я не буду их называть, пусть это будет сюрпризом для нашего врага, - сказал советник Зеленского по внешним отношениям, пояснив: - Как только какая-либо страна получает приглашение к участию, Россия оказывает серьезное сопротивление. Посла этой страны вызывают в Кремль, призывают не ехать на встречу глав советов безопасности».

Спустя полтора года после нападения России на Украину, в сентябре этого года, Армения впервые отправила в Украину гуманитарную помощь. В Киев ее привезла жена премьер-министра Армении, впервые принявшая участие в ежегодном саммите, проводимом первой леди Украины. Позже, в начале этого месяца, премьер-министр Никол Пашинян в Гранаде провел короткую беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.