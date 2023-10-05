Пашинян в Гранаде пообщался с Зеленским

Фотография, на которой видно, как премьер-министр Армении общается с украинским лидером, опубликована на странице Пашиняна в Instagram.

После разговора с Пашиняном Зеленский написал в социальных сетях: «Во время нашей первой встречи мы с премьер-министром Армении сосредоточили внимание на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. В интересах Украины, чтобы между народами, проживающими в этом регионе, царили стабильность и дружеские отношения».

Отметим, что вчера президент Украины провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе беседы стороны выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности друг друга.