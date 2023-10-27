Миятович: «Азербайджан должен гарантировать права армян, в том числе их безопасное возвращение в свои дома»

«Нарушения прав человека вновь ознаменовали последнюю главу многолетнего конфликта между Арменией и Азербайджаном в Карабахском регионе и вокруг него», - заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович, подводя итоги своих визитов в Армению и Азербайджан.

«Полное уважение прав человека и строгое соблюдение международных стандартов должны быть поставлены во глав угла на пути к примирению и прочному миру между двумя странами», - подчеркнула комиссар.

16-23 октября Миятович посетила две страны, встретилась с руководящими должностными лицами, омбудсменами, гражданами, пострадавшими от конфликта, представителями международных и правозащитных организаций, побывала также в деарменизированном Нагорном Карабахе.

«Причиной визита стало массовое выселение более 100 тысяч 600 карабахских армян, бежавших в Армению всего за несколько дней в конце сентября. Это последовало за военными действиями Азербайджана 19-го и 20 сентября, дальнейшим полным контролем над регионом и длительными нарушениями передвижения людей и доступа к основным товарам, услугам и энергоносителям в результате девятимесячного блокирования Азербайджаном дороги по Лачинскому коридору», - отметила Миятович, добавив, что армяне Карабаха «оказались брошенными без каких-либо гарантий безопасности или защиты с какой-либо стороны», «для них уход из дома был единственным доступным вариантом».

В Армении Миятович посетила приюты для перемещенных лиц в Ахавнадзоре и Цахкадзоре Котайкской области, «где побеседовала с карабахскими армянами, в том числе с семьями, пожилыми людьми, инвалидами и другими уязвимыми лицами». Комиссар также провела встречи с представителями международных организаций и гражданского общества.

«Комиссар вновь приветствовала усилия властей Армении по оказанию немедленной помощи всем нуждающимся при содействии офиса комиссара ООН по делам беженцев, других агентств ООН и гражданского общества. Она призывает государства-члены Совета Европы оказать полную поддержку для обеспечения стабильности необходимой поддержки», - отмечается в сообщении.

Власти Азербайджана проинформировали Миятович о «мерах, предпринятых государством для реинтеграции Карабахского региона и проживающих там людей».

«Комиссар подчеркнула, что Азербайджан должен гарантировать права человека оставшихся в регионе этнических армян и уехавших в Армению, включая право на безопасное и достойное возвращение в свои дома», - говорится в сообщении, распространенном офисом Комиссара СЕ по правам человека.

«Впервые за десятилетия такая правозащитная миссия смогла посетить регион [Нагорный Карабах, который в сообщении представлен как «Карабахский регион Азербайджана» и прилегающие районы. – ред.], хотя объем визита был ограничен соображениями безопасности, связанными с наличием мин. Комиссар отправилась в Физули, Шушу [Шуши – ред.], село Малибейли, Ханкенди [Степанакерт – ред.], Ходжалу и Агдам. Она была потрясена тем, что Ханкенди оказался практически пустым после сентябрьского массового исхода его населения. Ей сообщили, что в регионе осталось очень мало этнических армян», - отмечается в сообщении.

В Физули и Агдаме комиссар «увидела разрушенные города и села, которые, очевидно, десятилетиями находились в руинах».

«В ходе визита в Азербайджан комиссар встретилась с перемещенными лицами, пострадавшими от мин, очевидцами прошлых нарушений прав человека и пережившими их семьями, а также членами семей без вести пропавших», - говорится в сообщении.

В обеих странах Миятович подчеркнула «важность обеспечения прав человека всех перемещенных лиц, включая их право на достойное и безопасное возвращение, права пленных на защиту, право знать судьбу и местонахождение пропавших без вести лиц, необходимость независимого и эффективного расследования серьезных нарушений прав человека, связанных с конфликтом, и важность предоставления адекватной и эффективной компенсации жертвам».

Она подчеркнула, что «сейчас, как никогда, все стороны должны предпринять решительные действия для предотвращения и борьбы с разжиганием ненависти, а также содействовать инициативам, способствующим сосуществованию и примирению».

Комиссар представит свои наблюдения и предложения в ближайшее время.