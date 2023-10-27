Армения готова покупать азербайджанский газ – замминистра

Как сообщает издание EurAsia Daily, об этом вчера в рамках международного форума «Шелковый путь» в Тбилиси заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

«Из-за конфликта прекращение поставок газа и электроэнергии из Азербайджана в Армению стало шоковым событием для энергосистемы Армении, поскольку в то время мы покупали газ у Азербайджана. И тогда мы начали строительство нового газопровода через территорию Грузии для доставки газа в нашу страну», - сказал Варданян.

«Я надеюсь, что в нашем регионе установится мир, и мы сможем сотрудничать и диверсифицировать наши энергетические системы, как в те времена», - добавил замминистра.

В настоящее время Армения получает газ из России и Ирана. В обмен на газ Армения поставляет Ирану электроэнергию.

Как передает тбилисский корреспондент азербайджанского агентства АПА, Варданян также сообщил, что Армения находится в центре региона, поэтому открытие границ с восточными и западными соседями может создать большие возможности. По словам замминистра, Армения может сыграть роль в поставках электроэнергии из Азербайджана в Турцию и наоборот, а также экспортировать электроэнергию в обе страны.

Акоп Варданян подчеркнул, что Армения является кратчайшим коридором не только между Азербайджаном и Турцией, но и между Грузией и Ираном, передает азербайджанское информагентство.

Отметим, что в своем выступлении на тбилисском форуме премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о проекте «Перекресток мира» и мирной повестке дня.