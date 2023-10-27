США продолжат способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном

На вопрос, в контексте отмены встречи лидеров двух стран в Брюсселе, каковы его надежды на мирный процесс, поддерживаемый Вашингтоном, и «является ли это на данный момент далекой мечтой», Миллер ответил так: «Мы по-прежнему считаем, что достижение мирного соглашения отвечает интересам обеих сторон, интересам региона и интересам всего мира, и мы будем продолжать продвигать это».

Ранее на этой неделе стало известно, что запланированная на конец месяца встреча президента Европейского совета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Брюсселе не состоится. Армянская сторона предполагает, что азербайджанская сторона «не нашла времени» для участия во встрече.

В начале октября президент Азербайджана отказался ехать в Гранаду для встречи с премьер-министром Армении и лидерами Евросоюза.