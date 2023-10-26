Министр культуры Франции посетит Армению

Сообщается, что в сопровождении делегации французских деятелей культуры, деятелей искусства и депутатов министр посетит ряд крупных культурных мест и учреждений Армении.

Абдул Малак встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также с министром образования, науки, культуры и спорта Армении Жанной Андреасян. Она также проведет встречи с руководителями учреждений культуры, рядом деятелей культуры и организаций, способствующих развитию и распространению армянской культуры.

«Визит дает возможность развивать культурное сотрудничество между Францией и Арменией, а также для двух министров объявить о новом сотрудничестве, особенно в области кино и культурного наследия», - говорится в сообщении.

Сегодня утром запланирован визит французского министра к Мемориалу Геноцида армян в Ереване.