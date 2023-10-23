В ноябре и декабре вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха в Армении будет выделено по 50 тысяч драмов

Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В ноябре и декабре каждому из них, помимо денег на жилищно-коммунальные расходы, из государственного бюджета будет выделено по 50 тысяч драмов (около 125 долларов). Исключение составляют лица и члены их семей, у которых остатки на банковских счетах превышают определенный порог, которые проживают в предоставленном государством жилье или находятся под опекой государства.

«В ближайшие дни мы начнем обсуждение вопросов долгосрочной жилищной поддержки наших братьев и сестер, вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, что будет максимально скоординировано с аналогичными программами, запланированными для граждан Армении», - написал премьер-министр в Facebook.

Пашинян выразил надежду на то, что вынужденно переселенные граждане в течение ближайших двух месяцев найдут работу в Армении.

«Правительство, конечно, поддержит их в этом вопросе всеми возможными способами», - заверил он.