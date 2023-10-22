Встреча в формате «3+3» состоится в Тегеране 23 октября - АПА

Отмечается, что помимо региональных вопросов на встрече будут также обсуждаться мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Официальный Ереван пока не сделал заявления о том, примет ли он участие во встрече.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян заявил, что у Еревана нет решения относительно участия.

Официальная Анкара первой объявила об этом региональном формате после Второй карабахской войны, предложив создать новую площадку для обсуждения перспектив и проблем региона с участием трех государств Южного Кавказа (Азербайджан, Армения, Грузия) и трех их больших соседей – Турция, Россия и Иран).

Официальный Ереван ранее заявлял, что в этом формате не должны обсуждаться вопросы, которые уже согласованы или обсуждаются на других площадках, в том числе проблема Нагорного Карабаха.

В формате «3+3» пока прошла только одна встреча, но без участия грузинской стороны. В Москве в декабре 2021 года заместители министров иностранных дел Армении, Азербайджана, России, Турции и Ирана обсудили региональные вопросы.