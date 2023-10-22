МИД РФ: Согласие Армении на учреждение генконсульства в Капане остается в силе

Об этом в интервью РИА Новости заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

«Планы по учреждению генерального консульства России в Капане каких-либо изменений не претерпели. Согласие армянской стороны на его открытие остается в силе. О конкретных сроках начала работы данного консульского учреждения мы обязательно проинформируем дополнительно», - сказал он, отвечая на вопрос, отзывал ли Ереван свое согласие в свете текущей ситуации в отношениях.

Отношения между Ереваном и Москвой заметно охладели на фоне ряда недавних событий, в том числе ратификации Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ, который, как утверждают многие юристы-международники, подразумевает обязательство Еревана исполнить ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный МУС в связи с его предполагаемыми преступлениями в войне в Украине, в случае, если российский лидер посетит Армению. Впрочем, в правительстве Армении утверждают, что речи об аресте Путина идти не может, поскольку действующие главы государств наделены иммунитетом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению 10 октября заявил, что Армения не меняет свой внешнеполитический вектор. Через неделю, 17 октября, выступая перед депутатами Европарламента в Страсбурге, армянский лидер, не называя конкретные страны, раскритиковал формальных союзников Армении в сфере безопасности, утверждая, что во время атак Азербайджана против суверенной территории Армении, а также армян Нагорного Карабаха в последние несколько лет они «не только не помогали нам, но и выступали с публичными призывами к смене власти в Армении».