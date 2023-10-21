США и ЕС по-прежнему привержены установлению мира между Арменией и Азербайджаном

В совместном заявлении по поводу саммита США-ЕС говорится, что они по-прежнему привержены продвижению процесса установления стабильного мира между Арменией и Азербайджаном, основанного на взаимном признании суверенитета друг друга, нерушимости границ и территориальной целостности.

Стороны призвали Азербайджан обеспечить права и безопасность людей, оставшихся в Нагорном Карабахе или желающих вернуться в свои дома. Они призвали все стороны воздерживаться от применения силы или угроз ее применения.

Совместное заявление США и ЕС решительно осуждает «Хамас» и его жестокую террористическую атаку на Израиль. «Терроризму нет оправдания. Мы подтверждаем право Израиля на самооборону от этих отвратительных нападений», — говорится в документе.

На встрече президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что они стоят рядом с Израилем, выступая против терроризма, и отметила, что палестинский народ также является жертвой «Хамаса». Шарль Мишель заявил, что они хотят мирного процесса, основанного на принципе двух государств.

На состоявшейся вчера встрече президент США сообщил, что получил заверения Израиля и президента Египта в том, что КПП в секторе Газа будет открыт для гуманитарной помощи. Он также сообщил, что они обсуждают ситуацию в Израиле и в Украине, а также коснулся экономических вопросов, предлагая обсудить, по его словам, «несправедливую торговлю» металлом, алюминием, важными полезными ископаемыми.

США и Евросоюз призвали Россию прекратить жестокую войну и немедленно, полностью и без оговорок вывести свои войска с международно признанной территории Украины.

Лидеры США и Европы подтвердили поддержку территориальной целостности Грузии и Молдовы и их европейских устремлений.