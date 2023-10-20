Ситуация у представительства Карабаха в Ереване остается напряженной: группа граждан ворвалась в здание

Ситуация возле представительства Нагорного Карабаха в Ереване остается напряженной. Встреча протестующих с последним президентом НК Самвелом Шахраманяном завершилась, но группа карабахцев не покидает территорию.

Несколько минут назад с территории представительства выехал автомобиль, который, предположительно, принадлежит одному из карабахских чиновников. Его повредили, по-видимому, также была драка.

Граждане собрались здесь с раннего утра, у них разные требования. Прежде всего они требуют, чтобы было изучено имущество высокопоставленных чиновников и военных Нагорного Карабаха, и если оно незаконно, то должно быть возвращено народу Нагорного Карабаха. В первую очередь они делают упор на семьях погибших. Одно из требований к Шахраманяну - дать ответ по вопросу указа о роспуске государственной системы Нагорного Карабаха.

В какой-то момент утром президент Нагорного Карабаха спустился во двор и обратился к собравшимся.

«Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я не могу здесь говорить», - сказал президент НК, подчеркнув, что «ни один документ не может распустить республику, созданную народом».

Он сказал, что в ближайшее время затронет все эти вопросы.

По словам Шахраманяна, этот документ был принят с целью прекращения военных действий.

«Если бы мы знали, что сможем победить в этих военных действиях, мы бы пошли до конца. Мы сохранили наших ребят, жизни гражданского населения. Если бы война прекратилась через час, они бы вошли в город и убили детей», - заявил президент Нагорного Карабаха.

Однако этот разговор, по сути, не удовлетворил собравшихся, и часть из них ворвалась в здание, где прошла длительная встреча между президентом НК и протестующими.

Находившиеся внутри карабахцы сообщили, что не пришли к какому-либо заключению.