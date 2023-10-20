Группа карабахцев ворвалась в представительство Нагорного Карабаха в Ереване. Шахраманян предложил встретиться на следующей неделе

Группа карабахцев ворвалась сегодня в представительство Нагорного Карабаха в Ереване, требуя встречи с президентом НК Самвелом Шахраманяном.

Шахраманян, вышедший навстречу протестующим, предложил организовать встречу на следующей неделе.

«Я несу ответственность за все свои шаги и решения перед всеми вами. Но у нас есть еще одна родина - Армения, судьбу которой мы не имеем права ставить под угрозу», - заявил президент НК.

«То, что происходит здесь, еще больше ухудшает наше положение. Невозможно избежать средств массовой информации, но то, что я вам скажу, таит в себе большую опасность для дальнейшей судьбы Армении и Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.]», - сказал Шахраманян.

«НКР не распущена, есть здесь кто-нибудь, кто читал этот документ? Есть много вопросов, связанных с этим документом, о которых я не могу здесь говорить», - сказал президент НК, подчеркнув, что «ни один документ не может распустить республику, созданную народом».

По словам Шахраманяна, этот документ был принят с целью прекращения военных действий.

«Если бы мы знали, что сможем победить в этих военных действиях, мы бы пошли до конца. Мы сохранили наших ребят, жизни гражданского населения. Если бы война прекратилась через час, они бы вошли в город и убили детей», - заявил президент Нагорного Карабаха.