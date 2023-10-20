Оперативный штаб Нагорного Карабаха в Ереване прекратит свою деятельность

«Сообщаем вам, что Гуманитарный центр при правительстве Республики Армения продолжает координировать работу по поддержке вынужденных переселенцев из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], включая здравоохранение, образование, социальную помощь и другие подобные вопросы», - сообщает ИнфоЦентр, рекомендуя карабахцам для получения разъяснений по всем возникающим вопросам обращаться в Министерство труда и социальных вопросов РА по круглосуточной горячей линии 114, либо в территориальные (областные) центры Единой социальной службы.

«На основании вышеизложенного оперативный штаб Арцаха, действующий по адресу улица Хачатура Абовяна, 9 в Ереване, прекратит свою работу», - говорится в сообщении.