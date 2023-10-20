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Нагорный Карабах

Оперативный штаб Нагорного Карабаха в Ереване прекратит свою деятельность

Переселенцы из Нагорного Карабаха в Армении, октябрь 2023 г.

Действующий в Ереване оперативный штаб Нагорного Карабаха прекратит свою работу, сообщает информационный штаб Нагорного Карабаха (ИнфоЦентр).

«Сообщаем вам, что Гуманитарный центр при правительстве Республики Армения продолжает координировать работу по поддержке вынужденных переселенцев из Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], включая здравоохранение, образование, социальную помощь и другие подобные вопросы», - сообщает ИнфоЦентр, рекомендуя карабахцам для получения разъяснений по всем возникающим вопросам обращаться в Министерство труда и социальных вопросов РА по круглосуточной горячей линии 114, либо в территориальные (областные) центры Единой социальной службы.

«На основании вышеизложенного оперативный штаб Арцаха, действующий по адресу улица Хачатура Абовяна, 9 в Ереване, прекратит свою работу», - говорится в сообщении.

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