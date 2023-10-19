Путь к миру – нелегкий путь, но это единственный путь для Армении и всего региона - премьер-министр Литвы

Литва намерена поддерживать углубление отношений ЕС-Армения, на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявила его литовская коллега Ингрида Шимоните.

Она подтвердила желание увидеть увеличение присутствия Европейского союза в Армении.

Находящаяся с рабочим визитом в Армении Ингрида Шимоните и Никол Пашинян обсудили ситуацию с безопасностью в регионе и мире, сотрудничество двух стран в разных сферах.

«Я высоко ценю приверженность вашего правительства мирному процессу и поддержку усилиям Европейского союза и США по посредничеству. Я надеюсь и верю, что обе стороны выполнят свои обязательства, уважая при этом территориальную целостность и суверенитет друг друга. Я верю, что прочного мира действительно можно достичь посредством диалога. Путь к миру – нелегкий путь, но это единственный путь для Армении и всего региона достичь стабильности и процветания», - сказала литовский премьер, выступая вместе с армянским коллегой с заявлениями для СМИ.

Как отмечает пресс-служба аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян в свою очередь коснулся вынужденного переселения более 100 тысяч армян из Нагорного Карабаха в результате проводимой Азербайджаном политики этнической чистки и сложившейся гуманитарной ситуации, а также шагов, предпринятых для преодоления существующих проблем, в том числе ожидаемой со стороны международного сообщества поддержки.

«Накануне я выступил с обширной речью в Европейском парламенте, в которой отметил, что Армения готова быть ближе к Европейскому союзу, насколько Европейский союз посчитает это возможным. Мы обсудили с премьер-министром Шимоните, что это означает или что это может означать на практике. Мы также поговорили о решениях, которые будут приняты в Европейском союзе в ближайшее время и касаются в том числе региона Южного Кавказа», - сказал премьер-министр Армении.

«Мы также, конечно, отмечаем, что важна непрерывность этой гуманитарной поддержки», - отметил он.

Пашинян подчеркнул, что в ходе встреч между ним и президентом Азербайджана при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля была сформирована «дорожная карта» для мира и нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, что также было выражено в принятом в Гранаде четырехстороннем заявлении.

«Приверженность сторон этой «дорожной карте» обеспечит прорыв в мирном процессе. Армения подтверждала и подтверждает свою приверженность вышеупомянутым принципам», - подчеркнул премьер-министр Армении.