Более 87 млн драмов было выделено на инаугурацию Авиняна. Большая часть денег была потрачена на убранство

Член оппозиционной фракции «Национальный прогресс» Совета старейшин Ереван, член команды бывшего мэра Еревана Айка Марутяна Изабелла Абгарян рассматривает вопрос с моральной точки зрения. «Для меня это действительно позор, особенно учитывая сегодняшнее состояние нашего государства. Мы принимаем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, поэтому я считаю, что приносить присягу с такой помпой, на такие суммы, извините, это уже вопрос нравственности», - сказала она.

Инаугурация Авиняна напоминала мероприятие эпохи Урартского царства. Новоизбранного мэра у дверей встретили солдаты времен царя Аргишти, принося присягу, Авинян возложил руку на камень с клинописной надписью об основании Эребуни от 782 года до н. э., зал мэрии украшал золотой декор, изображавший пройденный путь Эребуни, ставшего Ереваном.

На инаугурацию новоизбранного мэра Еревана Тиграна Авиняна из городского бюджета было выделено более 87 млн драмов или около 220 тыс. долларов. Многолюдное, но закрытое для журналистов мероприятие состоялось в минувшую пятницу. В ответ на запрос Радио Азатутюн в мэрии раскрыли некоторые скобки относительно того, на что были потрачены десятки миллионов.

Львиная доля выделенных десятков миллионов была потрачена на декор в урартском стиле. В мэрии Радио Азатутюн сообщили, что «историографические декоративные многофункциональные конструкции составляют около 50 процентов контрактной стоимости», то есть, на царскую постановку было потрачено всего 43,5 млн драмов. Другая часть техническая: дизайн, печать, угощение.

«На мой взгляд, мы имеем дело с больным честолюбием. Я сама видела это мероприятие только на кадрах, и для меня по крайней мере очевидно, что мы имеем дело с честолюбием, ради которого приносятся в жертву большие деньги, и проблема вкуса в таком случае очень серьезная, потому что не все, что дорого и за что можно заплатить много денег, красиво. Я считаю, что можно было вообще не делать таких больших расходов, в данном случае «Гражданский договор» был обязан приостановить, предотвратить, предупредить, что во-первых, сейчас не время для этого, во-вторых, эти средства можно было направить на гораздо более важные вещи», - сказала Изабелла Абгарян.

«Я напомнил ереванцам, откуда идут истоки Еревана», - в день своей инаугурации новоизбранный мэр Авинян так объяснил журналистам, чем обусловлена эта церемония.

В беседе с Радио Азатутюн руководитель фракции «Гражданский договор» Арман Галджян подтвердил, что это история. «Мы должны надлежащим образом провести это мероприятие, чтобы в будущем, изучая историю Еревана, видели, что, например, в этом году церемония инаугурации мэра Еревана прошла следующим образом. И я считаю, что регламенты, какими бы формальными они ни казались многим, важны с точки зрения подчеркивания важности институтов, символов», - сказал он.

На вопрос, значит ли это, что, когда бывшие мэры не организовывали подобные мероприятия, это принижало работу мэрии, Галджян ответил: «Речь не о принижении работы, во-первых, мероприятия организовывались, просто в другом стиле, в данном случае немного другой стиль».

Декорации уже убраны, но реквизит: ковер, одежда, сцена и постаменты еще понадобятся для других культурных мероприятий. «Если бы это были одноразовые расходы, тогда это можно было бы критиковать, но когда покупались вещи, которые стали собственностью Еревана и периодически использовались, думаю, в данном случае это нормально», - сказал Арман Галджян.

В беседах с Радио Азатутюн ереванцы отмечали, что это ненормально, перечисляли проблемы города: вывоз мусора, транспорт, пыль, напоминая городской власти, что за пределами интерьера урартского царского дворца существуют такие неотложные, повседневные проблемы.

Закупки на сумму 87 млн драмов, которая была потрачена на продлившуюся около двух часов церемонию, вновь были сделаны у одного лица - ООО «Беграунд», а договор был заключен 9 октября. Тигран Авинян был избран мэром Еревана на следующий день, 10 октября.