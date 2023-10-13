Тигран Авинян вступил в должность мэра Еревана

«Вступая в должность мэра Еревана, клянусь соблюдать Конституцию Республики Армения, законы, решения Совета старейшин Еревана, честно и добросовестно выполнять полномочия мэра Еревана, служить процветанию Еревана, действовать на благо его жителей», - сказал Авинян.

Он также поклялся «защищать права, законные интересы и собственность общины, с преданностью поддерживать веру народа, способствовать ее материальному и духовному росту, быть сторонником всякого благородного начинания, направленного на реализацию заветных идей сограждан».

На церемонии присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Ваагн Хачатрян, председатель Национального собрания Ален Симонян, министр иностранных дел Арарат Мирзоян и другие официальные лица.

На состоявшемся 10 октября заседании Совета старейшин Еревана кандидат от правящей партии «Гражданский договор» Тигран Авинян был избран мэром Еревана 32 голосами «за» и 5 голосами «против».

Выборы в Совет старейшин Еревана прошли 17 сентября. Относительное большинство голосов на выборах набрала партия «Гражданский договор», однако набранные ею голоса не позволяли выбрать мэра единолично. В итоге кандидатуры Авиняна также поддержала прошедшая в Совет старейшин партия «Республика».

После этого Тигран Авинян и лидер списка партии «Республика» Артак Зейналян подписали от имени своих партий меморандум о сотрудничестве.

«Мы с нашими партнерами обсудили сотрудничество, и, учитывая результаты выборов, мы будем осуществлять управление городом Ереван, разделяя общую ответственностью», - заявил Авинян 10 октября.