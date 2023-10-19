Азербайджан должен обеспечить право карабахских армян жить в своих домах достойно – Комитет министров Совета Европы

В сообщении отмечается, что Евросоюз продолжает с обеспокоенностью следить за крайне сложной ситуацией, сложившейся в результате массовой эмиграции жителей Карабаха после военных действий Азербайджана 19 и 20 сентября и девятимесячной блокады Лачинского коридора.

«Необходимо продолжать беспрепятственно оказывать гуманитарную помощь тем жителям в Карабахе, кто все еще нуждается в помощи, а также тем, кто уехал. На прошлой неделе Европейская комиссия объявила о дополнительном пакете гуманитарной помощи в размере 10,45 млн евро в дополнение к 20,8 млн евро, уже предоставленным с 2020 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что культурное наследие и права собственности местного населения должны быть защищены и гарантированы. В Комитете напомнили, что Азербайджан должен реализовать промежуточные меры, указанные Европейским судом по правам человека 22 сентября.

Согласно сообщению, ЕС ожидает амнистии для всех жителей Карабаха. «Мы приняли к сведению публичные заявления президента Алиева о его готовности жить мирно с карабахскими армянами и защищать их права. Азербайджан несет очевидную главную ответственность за судьбу населения. Должны быть предоставлены конкретные и прозрачные гарантии. В качестве важной меры доверия мы ожидаем комплексной амнистии для всех жителей Карабаха, включая их представителей, и воздержания всех сторон от жесткой риторики».

«Международный доступ в Карабах имеет решающее значение, когда речь идет о предоставлении столь необходимой помощи и обеспечении независимого мониторинга ситуации на местах. Евросоюз принял к сведению два последних визита ООН. Мы ценим работу специального представителя генерального секретаря по вопросам миграции и беженцев, который оказывает поддержку и помощь властям Армении в решении вопросов, связанных с этим массовым исходом на ее территорию, и с нетерпением ожидаем миссии Совета Европы по установлению фактов под руководством комиссара по правам человека Дуньи Миятович и ее дальнейшие рекомендации», - говорится в сообщении.

ЕС подтверждает свою поддержку суверенитета, нерушимости и территориальной целостности границ Азербайджана и Армении. «Мы призываем Азербайджан подтвердить свою безоговорочную приверженность территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией от 1991 года».