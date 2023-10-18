«В контексте отношений с ЕС каких-то сенсационных новостей нет» - замглавы МИД

«В контексте отношений с Евросоюзом каких-то сенсационных новостей нет», - заявил сегодня заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян, отвечая на вопрос о выступлении премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Страсбурге.

Вчера в Европарламенте Пашинян заявил, что Армения готова быть ближе к Евросоюзу.

«Республика Армения готова быть еще ближе к Евросоюзу - настолько, насколько Евросоюз посчитает это возможным», - сказал премьер-министр РА.



Что означает это заявление? Насколько ближе может быть Армения, и не означает ли сближение с Евросоюзом выход из других союзов, членом которых является Армения? Как Армения относится к прозвучавшей сегодня из Москвы критике?

Заместитель министра иностранных дел Паруйр Оганесян, отвечая на эти вопросы, сказал, что не знаком с заявлением анонимного российского источника и не может его комментировать. А по части сотрудничества с Евросоюзом он отметил, что мессидж Пашиняна подтверждает уже существующую политику.

«Наши отношения с Евросоюзом всегда были направлены на обеспечение реформ, прав человека и трансформацию страны. Именно на это было нацелено наше соглашение SEPA, которое фактически представляло собой облегченную версию Соглашения об ассоциации по сравнению с ранее обсужденным вариантом. Европейский союз остается важнейшим партнером Армении с точки зрения реформ. Этот мессидж лишь подтвердил нашу политику максимально возможного углубления и расширения наших отношений с Евросоюзом и его странами-членами. В контексте наших отношений с Евросоюзом каких-то сенсационных новостей нет», - подчеркнул замминистра иностранных дел.

Примечательно, что в заявлении, принятом по итогам четырехсторонней встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в испанском городе Гранада, председатель Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц дали несколько иную формулировку перспективе укрепления отношений ЕС-Армения, отметив, что «выражают поддержку укреплению отношений ЕС-Армения во всех измерениях, исходя из потребностей Республики Армения».

Такую же формулировку привел Пашинян в интервью, которое он дал Общественному телевидению неделю назад: «Было зафиксировано, что Евросоюз готов углублять отношения с Арменией настолько, насколько, по сути, этого пожелает Армения или насколько это соответствует потребностям Армении».

В конце концов, отношения Армения-ЕС возможно углубить настолько, насколько это считает возможным Европейский союз, или настолько, насколько Армения хочет и считает это возможным? Депутат правящей фракции «Гражданский договор», председатель постоянной комиссии по вопросам евроинтеграции Арман Егоян не видит противоречия в этих двух формулировках.

«Это одно и то же, две стороны одной медали, здесь нет никакого противоречия. Это двусторонний процесс. У каждой страны свои определенные отношения с Евросоюзом», - сказал депутат.

По его словам, уже соглашение с Евросоюзом, предусмотренное до 2026 года, дает возможности для развития двусторонних отношений. «Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве» также не противоречит членству Армении в Евразийском экономическом союзе, о разработке новой нормативно-правовой базы пока речь не идет.



«В рамках существующей с Евросоюзом нормативно-правовой базы у нас еще есть много возможностей для развития отношений с Евросоюзом - как в объемном, так и в качественном плане. Когда наступит нормативно-правовой лимит этих отношений, после чего для того, чтобы двигаться вперед, нужно будет пересмотреть договорно-правовую базу, тогда и поговорим», - отметил Егоян.

Депутат оппозиционной фракции «Армения» Армен Рустамян раскритиковал Никола Пашиняна, отметив, что он на разных площадках делает разные заявления: то говорит, что не будет менять внешнеполитический вектор, то говорит, что будет ближе к Евросоюзу, что является провалом дипломатии.

«Я оцениваю это как позорный провал нашей дипломатии, потому что неконцептуальная дипломатия не может принести стране успеха. Сегодня он может выступить как пророссийский, на следующий день он может выступить как прозападный, то есть поехать в Страсбург и говорить то, что им приятно слышать, поехать в Москву и там говорить то, что Москве приятно слышать, в Тегеране, в Вашингтоне - соответственно. Таким образом мы потеряем всех наших возможных друзей и создадим впечатление, что мы занимаемся внешней политикой, но на самом деле наши основные национальные и государственные интересы не выносятся на повестку дня и соответствующие шаги не предпринимаются», - сказал Рустамян.