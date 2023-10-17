«Для меня страница Арцаха не закрыта» - Серж Саргсян

Кто сдал Нагорный Карабах - бывшие президенты, находящиеся сегодня в азербайджанских тюрьмах, последний президент, избранный карабахским парламентом, или другие силы? На брифинге с журналистами третий президент Армении Серж Саргсян, принимавший сегодня участие в судебном процессе по делу о дизтопливе, не дал четкого ответа, но заявил, что мир знает, на ком лежит вина.

«Тот, кто делает такие попытки [переложить вину на бывшх президентов Нагорного Карабаха - ред.], извините за мои слова, валяет дурака. Весь мир говорит, кто и как сдал, какое отношение к сдаче имеют бывшие президенты? Это первое обстоятельство. Второе обстоятельство: что должен был сделать последний президент, избранный парламентом? И мог ли Арцах [Нагорный Карабах - ред.] противостоять Азербайджану с оставшейся небольшой армией, небольшими вооруженными силами? Конечно, не мог. То есть, каково было их желание, чтобы эти люди сражались и погибли до последнего, а их женщины и дети оказались в плену у азербайджанцев?» - сказал Серж Саргсян.

В день начала судебного процесса по его делу, 25 февраля 2020 года, ровно за 7 месяцев до 44-дневной войны, Серж Саргсян, обращаясь к своим сторонникам, заявил, что Нагорный Карабах никогда не будет частью Азербайджана. Почему именно тогда прозвучало такое заявление, какие были основания ставить под сомнение армянское существование Нагорного Карабаха в то время? Серж Саргсян сегодня на это сказал: «Я и сейчас говорю, для меня страница Арцаха не закрыта, я вижу шанс... Эта возможность не стала реальностью, потому что против самоопределения Нагорного Карабаха боролся не только Азербайджан, но и власти Армении и бывшая власть Арцаха. Пожалуйста, поймите мои слова правильно, не бывшие власти, а бывшая власть».

На уточняющий вопрос, имеет ли он в ввиду бывшего президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна, Саргсян ответил: «Араик Арутюнян тоже находится в Баку, давайте не будем называть имен».

На замечание, что все это является результатом переговоров, которые велись прежними властями, в том числе во времена его президентства, третий президент прямо не ответил, напомнив, что именно президент Азербайджана Ильхам Алиев в Казани отказался подписать документ. В целом, по словам Сержа Саргсяна, против всех предложений всегда выступал президент Азербайджана. «Мы не отказывались от каких-либо предложений, потому что не получали никаких других, кроме известного компромиссного варианта», - сказал он.

Касаясь сегодняшней речи премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Страсбурге, в которой, по мнению журналиста, похоже, тот «просил мира и территориальной целостности у Запада», третий президент сказал, что задачей номер государства является не просить, а сохранить безопасность своих граждан и территориальную целостность.

На замечание, невозможно ли обеспечить эту безопасность с помощью демократии, Серж Саргсян поставил под сомнение утверждение о том, что сегодня в Армении существует демократия.

«Но, по вашему мнению, в Армении есть демократия? Если демократия такая, то такая демократия никому не нужна. Если сегодня есть более 20 политзаключенных, если сегодня 150 тысяч человек из части нашей Родины просто были депортированы, то о какой демократии идет речь?» - заявил экс-президент.

В ходе сегодняшнего судебного заседания были исследованы доказательства. Президент, правивший Арменией в течение десяти лет, отвергает обвинения в том, что организовал растрату около полумиллиарда драмов из госбюджета.