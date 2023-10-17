«Баку предъявил ультиматум, угрожая войти в Степанакерт» - причина подписания указа о роспуске Республики Арцах

Почему и в каких условиях президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске Республики Арцах [Нагорно-Карабахаской Республики] к 1 января 2024 года? Находящийся в Ереване Шахраманян не дал никаких разъяснений по этому поводу.

Между тем, после подписания указа и насильственного исхода армян из Нагорного Карабаха некоторые карабахские чиновники раскрывают скобки.

По данным депутата правящей фракции парламента Нагорного Карабаха «Свободная родина-ОГА» Арама Арутюняна, после широкомасштабного нападения на Нагорный Карабах 19 сентября Баку предъявил властям НК ультиматум, пригрозив, что вооруженные силы Азербайджана войдут также в Степанакерт.

«Азербайджан ясно предъявил это требование как в публичном пространстве, так и в закрытом режиме, потребовав принять его условия, в противном случае пригрозив продолжить нападение и войти в Степанакерт, и, честно говоря, видя, что происходит, я думаю, что такой и была их стратегия», - сказал он.

«Другого выхода не было, азербайджанские войска захватывали села и пытали людей» - Унан Тадевосян

Пресс-секретарь министра внутренних дел Нагорного Карабаха Унан Тадевосян в беседе с Радио Азатутюн также рассказал, что другого выхода не было, ради спасения жизней тысяч людей власти Нагорного Карабаха подчинились условиям, выдвинутым Азербайджаном.

«Я не думаю, что дело дошло до того, что президента запугали применением оружия, чтобы он подписал. Смотрите, до тех военных действий Арцах девять месяцев находился в блокаде, в Арцахе был полный голод, не было даже топлива, мы все передвигались пешком, и мы переживали очень тяжелые и трудные дни.

В ходе боевых действий несколько раз, если вы помните, армянская сторона, арцахская сторона обращалась с призывом прекратить огонь, сесть за стол переговоров, потому что они постоянно захватывали села, у нас постоянно были жертвы, но азербайджанская сторона продолжала огонь. И они захватывали села, пытали оставшихся там людей, одним словом, все это знают. И уже не было другого выхода, кроме как вынужденно, хотя бы для сохранения имеющегося, сохранения жизней людей, подчиниться выдвинутым Азербайджаном требованиям», - сказал он.

Парламентская оппозиция Нагорного Карабаха пока отказывается говорить о причинах указа президента Шахраманяна. Руководитель оппозиционной фракции «Справедливость» Давид Галстян сказал, что «придет время, и многие скобки будут раскрыты», на данный момент он не считает себя вправе что-либо говорить.

Неясно, когда, где и в чьем присутствии был подписан указ из двух пунктов

Сам текст подписанного президентом указа о роспуске Республики Арцах не опубликован. Его распространила 28 сентября страница Информационного штаба НК в Facebook. Неясно, когда, где и в чьем присутствии был подписан этот документ, состоящий из двух пунктов.

Помимо роспуска всех государственных учреждений к 1 января, 2-й пункт указа призывал население Нагорного Карабаха ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, чтобы самостоятельно решить, оставаться ли в Карабахе.

Примерно за неделю до публикации текста о роспуске Республики Арцах, 20 сентября, то есть, на следующий день после широкомасштабного нападения Азербайджана на Нагорный Карабах, власти НК распространили другое заявление, заявив, что, «учитывая сложившуюся тяжелую ситуацию», принимают предложение командования российской миротворческой миссии о прекращении огня. При этом документ с условиями прекращения огня из трех пунктов был опубликован только на русском языке, где было указано, что достигнута договоренность о полном разоружении и расформировании Армии обороны НК, а также о выводе «оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения» из зоны развертывания российского миротворческого контингента».

То, как спорная формулировка относительно Вооруженных сил Армении была включена в текст о прекращении огня, руководство НК также не прокомментировало. Власти Армении, в том числе премьер-министр Никол Пашинян, неоднократно опровергали обвинения Баку в том, что в Нагорном Карабахе находятся подразделения Вооруженных сил Армении.