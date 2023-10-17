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Армения

Премьер-министр Армении сегодня выступит с речью в Европарламенте

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступит в Европейском парламенте.

Согласно сообщению правительства, состоится также встреча Пашиняна с председателем Европарламента Робертой Метсолой, по итогам которой они сделают заявления для СМИ.

Премьер-министр Армении отбыл в Страсбург вчера.

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