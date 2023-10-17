Премьер-министр Армении сегодня выступит с речью в Европарламенте

Согласно сообщению правительства, состоится также встреча Пашиняна с председателем Европарламента Робертой Метсолой, по итогам которой они сделают заявления для СМИ.
Премьер-министр Армении отбыл в Страсбург вчера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня выступит в Европейском парламенте.
Согласно сообщению правительства, состоится также встреча Пашиняна с председателем Европарламента Робертой Метсолой, по итогам которой они сделают заявления для СМИ.
Премьер-министр Армении отбыл в Страсбург вчера.